ФОТО | ОИ-2024: сильнейшая бадминтонистка Эстонии, проигравшая двухкратному призеру Олимпийских игр, покидает турнир

Встреча началась с явным преимуществом индийской бадминтонистки, которая в первом сете выигрывала со счетом 8:0. После этого наша спортсменка попыталась немного сократить отставание в счете, но это еще больше разозлило Пусарлу Венкату Синдху, которая выиграла в первом сете со счетом 21:5.

Во втором сете Кууба повела в счете (2:0), но индийская спортсменка совершила мощный рывок (2:6). Наша бадминтонистка старалась сильно не отставать, но Пусарле Венкате Синдху показала класс и выиграла во втором сете со счетом 21:10.

Кристин Кууба, которая в первом матче обыграла представительницу Мальдивских островов, завершила турнир на втором месте в группе M.

На прошлой Олимпиаде в Токио Кристин Кууба, которая тогда одержала на групповом этапе одну победу, также не смогла выйти в плей-офф.

Пусарла Венката Синдху в 2016 году стала серебряным призером Олимпиады в Бразилии, а на следующих Играх в Токио выиграла бронзу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.