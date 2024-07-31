После убийства детей в английском Саутпорте вспыхнули беспорядки, 27 полицейских — в больнице

Несколько сот мужчин, предположительно английских радикальных националистов, начали забрасывать камнями, бутылками и другими предметами местную мечеть и пытавшихся помешать им полицейских, затем подожгли микроавтобус полиции и мусорные контейнеры.

Местная служба скорой помощи в начале первого часа ночи объявила, что травмы получили 22 полицейских и 11 из них отправлены в больницу, а полтора часа спустя сообщила, что ранены уже 39 полицейских, из них 27 доставлены в больницу, остальным помощь оказана на месте. Сама местная полиция уточнила, что серьезные травмы — переломы, порезы и контузии — получили девять ее сотрудников.

Кроме того, пострадали три полицейских собаки: у двух — травмы лап от брошенных кирпичей, у одной — ожоги.

Участников беспорядков среди пациентов скорой помощи не оказалось.

Полиция в своих заявлениях всячески избегает упоминания ислама и мусульман, но из заявления региональной исламской организации и общего контекста ясно, что беспорядки устроили люди, которые решили, будто юноша, арестованный по обвинению в убийствах в детском клубе — мусульманин и радикальный исламист.

Они пришли к такому заключению на основании сообщений, разлетевшихся в соцсетях. Полиция уверяет, что верить этим сообщениям нельзя.

„Вокруг статуса 17-летнего юноши, который сейчас находится под стражей в полиции, было много спекуляций и предположений, и некоторые люди используют это обстоятельство, чтобы устроить беспорядки на наших улицах. Мы уже заявили, что арестованный родился в Великобритании, и спекуляции сейчас никому не помогают“, — заявил помощник главного констебля Алекс Госс.

Арестованный юноша, по данным полиции, родился в столице Уэльса, Кардиффе, а жил в деревне Бэнкс рядом с Саутпортом.