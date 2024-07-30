30.07.2024, 23:57
ОИ-2024 | Эстонский пловец, вышедший в олимпийский финал: я расплакался от радости, как будто играл с ребенком
Крегор Цирк, вышедший в финал мужского заплыва на 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Париже с впечатляющим рекордом Эстонии, признался, что это был, пожалуй, лучший заплыв в его жизни, а заодно рассказал о сериале, который смотрел накануне заплыва, и 8-месячном ребенке, игры с которым наполняют его счастьем.
Цирк очень быстро стартовал в первом полуфинале и сумел сохранить хороший темп до конца, заняв третье место с блестящим рекордом Эстонии - 1.54,22. Эстонец улучшил национальный рекорд сразу на 1,26 секунды. Цирк квалифицировался в завтрашний финал с пятого места.
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