Крегор Цирк в финале Олимпиады с рекордом Эстонии!

В полуфинале на 200 м баттерфляем ему необходимо было попасть в восьмерку сильнейших из 16 соревнующихся спортсменов, чтобы повторить достижение Энели Ефимовой и побороться за медаль.

Крегор стартовал в первом полуфинале по 2-й дорожке и продемонстрировал невероятную скорость на стартовом отрезке, занимая 3-е место после 40 метров. На вторых 50 м Цирку удалось еще прибавить, выйти на второе место и почти удержал его до финиша 200-метровой дистанции. Однако на заключительных 50 м он немного уступил в финишном спурте главному фавориту заплыва - канадцу Илье Харуну. Результат Цирка - 1.54,22 - новый рекорд Эстонии. Победу в заплыве к невероятному удовольствию трибун одержал француз Леон Маршан - 1:53.50.

Однако соревноваться эстонскому спортсмену пришлось не только с Маршаном и Харуном, но и заочно с участниками второго полуфинала, в котором главным фаворитом являлся рекордсмен мира Криштоф Милак из Венгрии. Несмотря на победу и феноменальный результат, показанный Милаком (1.52,72), опасения оказались напрасными, Цирк показал общее 5-е время и завтра впервые в карьере будет сражаться за медали Олимпийских игр.

„Невероятно! Когда я увидел это время, я был уверен, что финал у меня в руках. Думаю, сегодня я был спокойнее и не так сильно волновался“, - сказал счастливый Цирк в интервью Kanal2 сразу после полуфинала.

Финал на дистанции 200 метров баттерфляем состоится в среду 31 июля в 21:37.

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