Правда ли, что в детском саду в Виннице воспитательница вымыла ребёнку рот с мылом за разговоры на русском языке?
В июле 2024 года в Сети завирусился ролик, где, как утверждается, жительница Украины жалуется на сотрудницу детсада — та наказала ребёнка за русскую речь. Мы проверили достоверность этой истории.
Подобные сообщения завирусились в Рунете 18 июля. К примеру, вот так новость подал Telegram-канал „Украина.ру“ (дважды: 123 000 и 116 000 просмотров на момент напиания данного разбора): „В Виннице в детском саду воспитатель вымыла рот с мылом ребёнку за разговоры на русском, после чего у него развилась аллергия и стоматит. Родители пишут жалобы в кучу инстанций и просят о помощи, сообщают [в Telegram-канале] „Вежливые и заботливые“. Не уверены, что поможет, — скорее всего, „патриотично настроенную“ воспитательницу местные власти ещё и наградят“. К одной из публикаций приложено видео, якобы снятое упомянутой матерью. Газета „Аргументы и факты“ сообщила, что этот ролик в соцсетях выложила мать пострадавшего, а затем запись распространилась по украинским пабликам и Telegram-каналам. При этом российское издание не предоставило никаких ссылок.По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram появилось порядка 240 аналогичных постов об этой новости, в сумме набравших около 1,5 млн просмотров. О предполагаемом инциденте в винницком детсаду написали каналы „Ne.Сахар“ (213 000 просмотров), „Шейх Тамир“ (134 000), „Кот Костян — официальный канал“ (83 000), „Спецоперация Z“ (56 000) и др. Авторы канала „Россия 2.0“ (40 000 просмотров) прокомментировали новость так: „Украина — это уже не страна, а самая настоящая секта! Согласны?“ В канале „Мрія“ (48 000 просмотров) описываемый случай назвали „этноцидом, как он есть“. Распространены подобные записи и во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут, тут и тут).
В Рунете распространяются две версии записи: наиболее популярна та, что длится 36 сек., но существует вариант на 5 сек. длиннее. На обоих видео демонстрируются три документа: заявление на имя директрисы детсада, обращение в Винницкую областную прокуратуру и справка от врача. Из этих бумаг следует, что женщину, предположительно снявшую ролик, зовут Олеся Ковальчук, а её пятилетний сын Алексей пострадал 13 июля 2024 года. Теперь мать требует привлечь к ответственности воспитательницу Елену Панасюк. На видео не показано лицо женщины, которая за кадром по-украински произносит:
„Я уже просто не понимаю, куда мне обратиться. Рассказываю: моему ребёнку в садике вымыли рот с мылом за то, что он говорил на русском языке. Почему-то воспитательница решила, что имеет на это право. Конечно, жалобу на неё я уже написала. Также в комитеты обращались. Но самое ужасное, что после этого у моего ребёнка развился аллергический стоматит. Вот, пожалуйста, справка от врача. И это просто какой-то п***ц. Я не понимаю, ну как так можно. Это же ребёнок! Ребёнок!“
Для начала „Проверено“ постаралось найти первоисточник вирусной записи. Хотя в газете „Аргументы и факты“ утверждалось, что ролик выложила в интернет сама мать, а потом он разошёлся по украинским соцсетям, „Проверено“ не удалось найти подобные публикации на украинском языке. При этом наиболее ранний пост с видео, который мы смогли отследить, появился 18 июля в 14:18 по московскому времени в русскоязычном Telegram-канале „Партизаны Украины“ (13 000 просмотров). По данным сервиса TGStat, это российский канал, который, согласно описанию, выступает „против режима Владимира Зеленского“. Спустя всего минуту такой же пост был опубликован в канале „Шаман Раху“ (3800 просмотров), который упоминался более чем в 30 наших разборах дезинформации, в основном связанной с фейковыми фото и видео.
Также „Проверено“ изучило показанные в видео заявления и нашло в документах некоторые ошибки. Так, одна из жалоб была составлена на имя Дацюк Натальи Вячеславовны — якобы директрисы детского сада №67 „Солнышко“, находящегося в Виннице по адресу: ул. Василия Порика, 17. Садик с таким номером и названием на самом деле существует — согласно сайту, он открыт как учреждение санаторного типа для тубинфицированных, ослабленных и часто болеющих детей. Однако „Солнышко“ располагается в Виннице по другому адресу: ул. Стельмаха, 45. Более того, на сайте сада указано, что его заведующую зовут Ирина Станиславчук. А вот по указанному в заявлении адресу находится детский сад №52 „Радуга“. Согласно сайту учреждения, это ясли-сад общего развития с группами компенсирующего типа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Заведующая „Радуги“ — Екатерина Шундровская. В свою очередь, упомянутая в заявлении Наталья Дацюк на некоторых украинских сайтах указана как руководительница винницкого детсада №31, который тоже называется „Солнышко“.
Заявление в прокуратуру также содержит ошибку. В жалобе женщина указала номер телефона +380 (66) 28-55-05, однако он записан неправильно. В Украине используются номера в 12-циферном формате +380 yy xxx-xx-xx, где 380 — международный телефонный код страны, yy — код региона или мобильного оператора (в данном случае 66, обычно оператор Vodafone) и xxx-xx-xx — семизначный номер абонента. То есть мать ребёнка якобы забыла одну цифру своего номера.
Что касается показанной в ролике медицинской справки, то на ней стоят три печати: две из них указывают, что документ был выдан в Винницкой общественной детской стоматологической клинике, а третья — это именной штамп врача Яны Олеговны Гаврилюк. Наши коллеги из агентства „Укрiнформ“ проверили подлинность этой бумаги и пришли к выводу, что она была подделана. Хотя Гаврилюк на самом деле работает в стоматологии, в комментарии журналистам девушка заявила, что она сотрудница частной винницкой клиники Dent House, а не городского учреждения. Это подтверждает и пост в Instagram-аккаунте Dent House. „Справка, показанная на видео, не моя. Кроме того, у меня не было пациента с фамилией Ковальчук, которая в ней указана“, — добавила Гаврилюк.
Фактчекеры из проекта StopFake обратились за комментарием к директору департамента образования Винницкого городского совета Оксане Яценко, которая также опровергла подлинность вирусной истории. Она заявила, что ни в детском саду №67, ни в каком-либо другом дошкольном заведении Винницы подобные инциденты с мытьём рта мылом не происходили. В ведомстве добавили, что в детсаде №67 не работает воспитательница по имени Елена Панасюк, а мальчик, упоминаемый в жалобах, это учреждение не посещал. А в департаменте здравоохранения Винницкого городского совета обратили внимание, что Винницкая детская стоматологическая клиника, упомянутая в медсправке, была ликвидирована восемь лет назад.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что в винницком детсаду ребёнку вымыли рот с мылом за использование русского языка. Видео об этом впервые появилось в прокремлёвских Telegram-каналах, а в предъявленных заявлениях и справке имеется ряд ошибок и неточностей. Власти города также опровергли, что подобный инцидент имел место.
Итог: Фейк