Правда ли, что в детском саду в Виннице воспитательница вымыла ребёнку рот с мылом за разговоры на русском языке?

В Рунете распространяются две версии записи: наиболее популярна та, что длится 36 сек., но существует вариант на 5 сек. длиннее. На обоих видео демонстрируются три документа: заявление на имя директрисы детсада, обращение в Винницкую областную прокуратуру и справка от врача. Из этих бумаг следует, что женщину, предположительно снявшую ролик, зовут Олеся Ковальчук, а её пятилетний сын Алексей пострадал 13 июля 2024 года. Теперь мать требует привлечь к ответственности воспитательницу Елену Панасюк. На видео не показано лицо женщины, которая за кадром по-украински произносит:

„Я уже просто не понимаю, куда мне обратиться. Рассказываю: моему ребёнку в садике вымыли рот с мылом за то, что он говорил на русском языке. Почему-то воспитательница решила, что имеет на это право. Конечно, жалобу на неё я уже написала. Также в комитеты обращались. Но самое ужасное, что после этого у моего ребёнка развился аллергический стоматит. Вот, пожалуйста, справка от врача. И это просто какой-то п***ц. Я не понимаю, ну как так можно. Это же ребёнок! Ребёнок!“

Для начала „Проверено“ постаралось найти первоисточник вирусной записи. Хотя в газете „Аргументы и факты“ утверждалось, что ролик выложила в интернет сама мать, а потом он разошёлся по украинским соцсетям, „Проверено“ не удалось найти подобные публикации на украинском языке. При этом наиболее ранний пост с видео, который мы смогли отследить, появился 18 июля в 14:18 по московскому времени в русскоязычном Telegram-канале „Партизаны Украины“ (13 000 просмотров). По данным сервиса TGStat, это российский канал, который, согласно описанию, выступает „против режима Владимира Зеленского“. Спустя всего минуту такой же пост был опубликован в канале „Шаман Раху“ (3800 просмотров), который упоминался более чем в 30 наших разборах дезинформации, в основном связанной с фейковыми фото и видео.