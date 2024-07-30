ФОТО | Мог рухнуть на прохожих. В центре Риги с грохотом упал балкон, раньше на него выходили жильцы

Грохот обрушения балкона был слышен на всю округу, и это удача, что балкон не упал на кого-то из прохожих, рассказала находившаяся на месте происшествия дворник. „Я сама могла бы быть под этим балконом! Перед этим убиралась в соседнем доме, а потом пошла сюда. Это случилось во время моей работы, до девяти часов“, — сообщила женщина.

Здание находится в частной собственности. Как сообщила порталу Delfi владелица недвижимости, не было признаков того, что балкон может обрушиться - ни трещин, ни других дефектов. Более того, в прошлом году было проведено обследование, и никаких признаков возможных проблем не было выявлено, отметила она.

В квартире с выходом на балкон проживают люди, которые этим балконом пользовались, подтвердила порталу Delfi владелица здания.

На месте происшествия видно, как ликвидируют последствия, убирая обломки и перила балкона.

Уже сообщалось, что в ночь с воскресенья на понедельник в Риге и других частях центральной Латвии был шторм, который привел к наводнениям, падению деревьев и различным повреждениям инфраструктуры.