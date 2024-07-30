Олимпиадa
30.07.2024, 19:04

Венесуэльский стрелок выступил на Олимпиаде после 40-летнего перерыва

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Gertu Võsu | Delfi Meedia

Стрелок из Венесуэлы Леонель Мартинес отобрался на соревнования Парижа-2024 в трапе. Ранее 60-летний спортсмен взял серебро на Панамериканских играх в Сантьяго, сообщает Sports.ru.

Сегодня Мартинес занял 28-е место в квалификации и не смог отобраться в финал. Для него это стало первым участием в Играх начиная с Лос-Анджелеса-1984.

Более длительный перерыв в олимпийских выступлениях был только у японского всадника Хироси Кокэцу – 44 года (между Токио-1964 и Пекином-2008).

Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.

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