Венесуэльский стрелок выступил на Олимпиаде после 40-летнего перерыва

Сегодня Мартинес занял 28-е место в квалификации и не смог отобраться в финал. Для него это стало первым участием в Играх начиная с Лос-Анджелеса-1984.

Более длительный перерыв в олимпийских выступлениях был только у японского всадника Хироси Кокэцу – 44 года (между Токио-1964 и Пекином-2008).

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