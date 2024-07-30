ВИДЕО | На этом эстонском курорте отдыхали императоры, чем он интересен сейчас?

Здание железнодорожного вокзала

Любой курорт начинается с дороги. Или, по крайней мере, вокзала. В Хаапсалу, несомненно, лучший вокзал Эстонии. В 1904 году железная дорога добралась до тихого курортного города Гапсаль (так тогда назывался Хаапсалу). Когда по новой линии пошел первый пассажирский поезд, было решено построить и современное здание вокзала. И в уютном, популярном среди аристократов империи курортном Гапсале появилась новая достопримечательность, состоящая из зала ожидания, императорского павильона и крытого перрона, украшенного ажурной деревянной резьбой.

Длина перрона составила 216 метров, что полностью соответствовало длине императорского состава. Крытым перрон сделали для того, чтобы в случае дождя члены царской семьи и их приближенные точно не промокли.

Большую часть императорского павильона занимает навес, под которым по прибытии поезда устраивались банкеты на свежем воздухе. Некоторые из эстонских курортов, которые мы сегодня посещаем, возникли еще сотни лет назад. Однако тогда это было развлечение для богатых и состоятельных слоев населения. Ведь, к примеру, по ценам 1902 года, килограмм говядины стоил 11 копеек, килограмм мыла – 21 копейку. Но вот путешествие из Петербурга в Габсель с проживанием и питанием – это уже от 300 до 400 рублей.

Непосредственно музей занимает правый флигель вокзала и состоит всего из четырех крошечных залов, плотно уставленных экспонатами.

Сегодня на оставшихся путях близ здания вокзала стоят несколько паровозов и вагонов. А сам вокзал пользуется большой популярностью среди эстонских кинематографистов. Отреставрированный перрон по-прежнему привлекает туристов, прибывающих в этот курортный город и мечтающих, что когда-то они вновь приедут сюда поездом. Несмотря на кризис, железную дорогу на Хаапсалу восстанавливают. При этом две трети пути от Таллина уже имеются.

Курзал и променад