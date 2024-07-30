DELFI В ПАРИЖЕ | Вышедший в полуфинал Крегор Цирк: по сравнению с другими я неплохо проплыл

После первой половины дистанции Цирк занимал третье место, которое превратилось в четвертое на финише и в десятое - в общем зачете. Этого с лихвой хватило, чтобы попасть в полуфинал, куда отправились 16 сильнейших спортсменов. Время Цирка составило 1.55,52. Пловцу не хватило всего четырех сотых до того, чтобы побить свой личный рекорд.

После заплыва спортсмен сказал, что не может пожаловаться на результат. “Я думал о месте больше, чем о времени. Я прошел дальше, так что всё хорошо. Сегодня здесь стартовали 24 пловца, и, чтобы быть десятым из них... Скажем так, я проплыл очень хорошо по сравнению с остальными“, - прокомментировал Цирк свое выступление.

„Я бы сказал, что 99,5% моих усилий сегодня утром остались в воде. Когда плывешь баттерфляем, то не видишь, где находишься, не видишь, что делают соперники, так что приходится работать изо всех сил“. В вечернем полуфинале пловец пообещал выложиться уже на 120%.

Он добавил, что было очень приятно увидеть несколько эстонских флагов на трибуне, особенно в первых рядах: „У меня уже уголки губ приподнялись“.

Это был второй старт нашего единственного пловца-мужчины на этих Олимпийских играх. Помимо сегодняшних выступлений, он также участвовал в соревнованиях на 400 метров вольным стилем, но занял там лишь 22-е место.

Полуфиналы на дистанции 200 метров баттерфляем среди мужчин пройдут во вторник, 30 июля, в 20:44.

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