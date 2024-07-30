ВИДЕО | Все плывет! В Нарве дождь затопил дороги, автомобили встали, некоторые пришлось эвакуировать
В Нарве в результате грозы выпало невероятное количевство осадков. И, похоже, ливневая система города не очень хорошо с этим справилась.
В соцсетях нарвитяне сообщили, что им пришлось даже эвакуировать свои авто в мастерские. Если верить прогнозу, гроза и ливень в Нарве продожатся до позднего вечера.
Смотрите видео от нарвитянки Анны Лавренцовой!
Учитывая, что сейчас период отпусков и многие люди на дачах, следует знать, как правильно подготовиться и вести себя, если случается шторм.
„Чтобы избежать возможного ущерба от шторма, стоит собрать в саду и на террасе садовую мебель, батуты и любые другие предметы, которые могут улететь при сильном ветре. Также, следует учитывать, что сильный ветер может вызвать бурелом и перекрыть дороги, электрическое соединение также может быть прервано на некоторое время“, - предупреждают спасатели.
Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.
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