ВИДЕО | Все плывет! В Нарве дождь затопил дороги, автомобили встали, некоторые пришлось эвакуировать

Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.

Запаркуйте машину под крышу или в гараж.

Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.

Заправьте в машину полный бак топлива.

Во время шторма:

Оставайтесь в помещении.

Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следить за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.

Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343.

Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

О перебоях в электрическом соединении можно сообщить также в приложении MARU. Вдобавок, там можно получить информацию о прогнозируемом времени устранения неисправности.