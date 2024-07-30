Новости Ида-Вирумаа
30.07.2024, 17:22

ВИДЕО | Все плывет! В Нарве дождь затопил дороги, автомобили встали, некоторые пришлось эвакуировать

 
Во время шторма следует избегать поездок на автомобиле!

В Нарве в результате грозы выпало невероятное количевство осадков. И, похоже, ливневая система города не очень хорошо с этим справилась.

В соцсетях нарвитяне сообщили, что им пришлось даже эвакуировать свои авто в мастерские. Если верить прогнозу, гроза и ливень в Нарве продожатся до позднего вечера.

Смотрите видео от нарвитянки Анны Лавренцовой!

Учитывая, что сейчас период отпусков и многие люди на дачах, следует знать, как правильно подготовиться и вести себя, если случается шторм.

„Чтобы избежать возможного ущерба от шторма, стоит собрать в саду и на террасе садовую мебель, батуты и любые другие предметы, которые могут улететь при сильном ветре. Также, следует учитывать, что сильный ветер может вызвать бурелом и перекрыть дороги, электрическое соединение также может быть прервано на некоторое время“, - предупреждают спасатели.

Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.

Перед штормом:

  • Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.

  • Запаркуйте машину под крышу или в гараж.

  • Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.

  • Заправьте в машину полный бак топлива.

  • Во время шторма:

  • Оставайтесь в помещении.

  • Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следить за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.

  • Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343.

  • Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

  • О перебоях в электрическом соединении можно сообщить также в приложении MARU. Вдобавок, там можно получить информацию о прогнозируемом времени устранения неисправности.

  • При возможности, не топите печь – из-за сильного ветра дымоход может начать работать наоборот, а дым задуть в дом.

Если пропадёт электричество:

  • Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.

  • При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.

  • Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.

  • Поинтересуйтесь всё ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.

Посмотреть информацию о том, как подготовиться к перебоям в электроснабжении можно здесь https://www.olevalmis.ee/ru

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