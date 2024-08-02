Эстонский волейболист на Олимпиаде в роли тренера сборной Швейцарии: сотрудничество с Россией после начала войны закончилось

Риво Весик, который также на полставки тренирует и сборную Эстонии по пляжному волейболу, начал работать со швейцарками в начале 2023 года. Первый крупный титул пришелся на прошлый год, когда было завоевано золото чемпионата Европы. Теперь швейцарский дуэт гонится за своей первой олимпийской медалью. Сам Весик в роли тренера - уже за второй, ведь на Олимпиаде в Токио три года назад под его руководством российский дуэт Олег Стояновский - Вячеслав Красильников завоевал серебро. После начала войны в Украине сотрудничество эстонского специалиста с командой восточных соседей закончилось.