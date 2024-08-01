Расклад выглядит не очень: новый игрок "Арсенала" может помешать карьере своего сокомандника из Украины?

Калафьори может сыграть в центре, причем и в двойке, и левого центрального в тройке, и на фланге. Это дает больше опций команде, но вызывает сомнения в перспективах Александра. Не из-за какого-то там неудачного выступления в матче с „МЮ“, разово “налажать“ может почти любой, но вот стратегически шансы украинца играть в старте выглядят сомнительно.

Если сохраняется схема с четверкой защитников, то Калафьори выглядит максимально естественным вариантом на левый фланг. Разбивать лучшую пару центрбеков последних двух лет Салиба — Габриэль выглядит странным решением, оба на своем месте и дополняют друг друга. А держать Калафьори резервным центрбеком — неуважение к его таланту, а главное — переплата за резервиста, за которым сейчас половина Европы гонялась. Слева же он в состоянии и сам тащить мяч, и выходить через пас из обороны. Он вполне органично будет выглядеть и в роли обычного крайнего защитника, и в роли ложного фулбека, умение исполнять которую Артета так ценил в Зинченко в первый год Александра в клубе.

Если команда переходит на тройку центрбеков (сомнительно, но допустим), где Калафьори будет подниматься из защиты а-ля Стоунз в „Сити“, то Зинченко может претендовать на позицию левофлангового. Как кажется, у него не хватит физической подготовки для того, чтобы носиться туда-сюда по флангу. Этот функционал, кстати, хорошо бы подошел Тирни, если он оправится от травмы и решит бороться за место в составе. Но даже если уйдет (а прошлосезонная аренда в Сан-Себастьян просто кричит, что Артета за него не будет держаться), то остаются наигрывавшийся прошлым летом в основу слева Тимбер, универсал Томиясу и Кивьор, которому Артета доверял во второй части сезона больше Зинченко. Расклад выглядит не очень — и это даже без совсем натянутых гипотез уровня: „А давайте Сака туда поставим“ или „А не думает ли Артета купить туда кого-то?“