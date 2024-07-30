ПОДКАСТ | Историческое выступление Ефимовой — это не предел для сборной Эстонии на Олимпиаде в Париже

На выходных в поединке за третье место дебютировавшая на Олимпийских играх Нелли Дифферт в дополнительное время уступила Эстер Мухари из Венгрии со счетом 14:15.

В понедельник эстонская пловчиха Энели Ефимова заняла 7-е место на дистанции 100 м брассом, проплыв за 1:06.50. Ефимова стала первой эстонской спортсменкой, вышедшей в финал Олимпиады в плавании. Программа Ефимовой еще не завершена, ведь ей предстоит еще проплыть дистанцию на 200 метров брассом, предварительные заплывы и полуфиналы которой пройдут в среду.

„Я собираюсь насладиться и выложиться по полной, но мы не очень к этому готовы. Моя форма должна быть потрясающей, но поскольку мне не удалось реализовать её на дистанции 100 метров, надеюсь, на 200 метрах меня ждет сюрприз,“ — говорит с надеждой спортсменка.

Сегодня Крегор Цирк прошел в полуфинал 200 м баттерфляем, а вечером он может повторить достижение Ефимовой. Полуфинальные заплывы начнутся в 21.43 по эстонскому времени.

Эстонские десятиборцы, которые также могут удивить, будут соревноваться 2 и 3 августа, а борец Хейки Наби выступит 5 августа. Конец Олимпиады для наших спортсменов будет более свободным, так как в последние четыре дня соревнований Эстонию будут представлять только Расмус Мяги и Март Сейм.

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