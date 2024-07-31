Эстонский Экспресс
31.07.2024, 08:46

Суд США освободил эстонских криптомиллионеров из-под стражи под залог в 10,6 млн евро

 
КРИПТОМИЛЛИОНЕРЫ: Иван Турыгин и Сергей Потапенко в этом году в Эстонии перед экстрадицией в США.
КРИПТОМИЛЛИОНЕРЫ: Иван Турыгин и Сергей Потапенко в этом году в Эстонии перед экстрадицией в США.
ФОТО: Tiit Blaat

Чтобы освободить бизнесменов из тюрьмы, родственники Сергея Потапенко и Ивана Турыгина взяли кредиты и отдали под залог свои дома и квартиры. Подробности о залоге рассказывает Eesti Ekspress.

Эстонские бизнесмены, 39-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые по делу о криптомошенничестве на 540 миллионов евро, были освобождены из-под стражи американским судом в Сиэтле, США.

Условием освобождения является внесение общего залога в размере 11,5 миллиона долларов (10,6 миллиона евро). Требования суда следующие:

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