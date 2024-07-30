Из триатлона на Олимпиаде могут исключить плавание из‑за качества воды в Сене

Ранее мужские старты перенесли с 30 на 31 июля из-за плохого качества воды после дождей.

„Соревнования могут пройти в формате дуатлона. К сожалению, нам и раньше приходилось менять формат, чтобы не отменять соревнования. Потому что без проведения соревнований нельзя вручить медали.

Для спортсменов – это часть профессии. Они должны уметь приспосабливаться.

Наша основная цель – провести соревнования. И наши спортсмены хотят выступить на Олимпиаде. Я не думаю, что это несправедливо. Это просто несколько другой формат“, – сказала Касадо на пресс‑конференции.

Триатлон состоит из плавания, езды на велосипеде и бега. Дуатлон не включает в себя плавание и не является олимпийской дисциплиной.

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