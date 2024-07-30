Фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности(1)
Египетская фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности, пишет Sports.ru.
26-летняя Нада Хафез участвовала в турнире саблисток в Париже. Будучи беременной, она выиграла первый поединок, но затем уступила в 1/8 финала.
„Если вам кажется, что на помосте было два человека – то нет, на самом деле три! Это я, моя соперница и еще не появившийся на свет малыш!
И я, и ребенок пережили немало трудностей как физически, так и эмоционально. Американские горки беременности сами по себе трудны, но балансировать между жизнью и спортом было не менее напряженно, однако это того стоило“, – написала спортсменка в соцсети.
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