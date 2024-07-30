Олимпиадa
30.07.2024, 12:45

ОИ-2024 | Крегор Цирк прошел в полуфинал 200 м баттерфляем. Вечером он может повторить достижение Ефимовой

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Эстонский пловец Крегор Цирк показал 4-й результат в своем предварительном заплыве 200 м баттерфляем на Олимпиаде в Париже и попал в вечерний полуфинал.

Результат эстонского спортсмена 1.55,52. Он уступил победителю заплыва - Илье Харуну из Канады - 1,46 сек. После первой половины дистанции он был в тройке лучших, однако затем его опередил Куань-Хун Ван из Тайваня. Лучший результат по итогам всех предварительных заплывов показал венгерский спортсмен, рекордсмен мира Криштоф Милак (1.53.92). В полуфинал прошли 16 сильнейших спортсменов. Чтобы попасть в финал и повторить достижение Энели Ефимовой, Цирку нужно будет показать как минимум восьмой результат.

Полуфинальные заплывы начнутся в 21.43 по эстонскому времени.

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