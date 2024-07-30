ОИ-2024 | Крегор Цирк прошел в полуфинал 200 м баттерфляем. Вечером он может повторить достижение Ефимовой

Результат эстонского спортсмена 1.55,52. Он уступил победителю заплыва - Илье Харуну из Канады - 1,46 сек. После первой половины дистанции он был в тройке лучших, однако затем его опередил Куань-Хун Ван из Тайваня. Лучший результат по итогам всех предварительных заплывов показал венгерский спортсмен, рекордсмен мира Криштоф Милак (1.53.92). В полуфинал прошли 16 сильнейших спортсменов. Чтобы попасть в финал и повторить достижение Энели Ефимовой, Цирку нужно будет показать как минимум восьмой результат.