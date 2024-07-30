Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов
После визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан РФ и Беларуси в программу так называемой „национальной карты“ - она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления, пишет DW.
Специальная проверка обладателей „национальной карты“ на европейском уровне не проводится, отмечает немецкое издание RND, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.
Евродепутат Сергей Лагодинский в интервью RND отметил, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки в ситуации, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу посредством гибридных атак, - неправильный путь. Вместе с тем он также считает неправильным „клеймить всех российских граждан“.
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