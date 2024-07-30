Специальная проверка обладателей „национальной карты“ на европейском уровне не проводится, отмечает немецкое издание RND, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.

Евродепутат Сергей Лагодинский в интервью RND отметил, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки в ситуации, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу посредством гибридных атак, - неправильный путь. Вместе с тем он также считает неправильным „клеймить всех российских граждан“.

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