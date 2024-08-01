„ЛГБТ-глумление“. Как открытие олимпиады объединило российских и западных политиков и священников

Польские католики, французские епископы, путинские военные преступники, европейские крайне-правые политики и американские трамписты в США напали с обвинениями в сатанизме и глумлении над чувствами христина на официальную церемония открытия Летних олимпийских игр 2024 года в Париже. Впервые российская пропаганда, стороники Дональда Трампа, и крайне-правые европейские политики выступили с таким единодушием. Всех их очень обидела сцена, в которой они усмотрели подобие росписи Леонардо Да Винчи „Тайная Вечеря“, пишет Delfi.lv.