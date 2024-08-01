За рубежом
01.08.2024, 21:58

„ЛГБТ-глумление“. Как открытие олимпиады объединило российских и западных политиков и священников

 
В одном из номеров на открытии Олимпиады в Париже была представлена Мария-Антуанетта, держащая в руках собственную голову.
В одном из номеров на открытии Олимпиады в Париже была представлена Мария-Антуанетта, держащая в руках собственную голову.
ФОТО: Vadim Ghirda | Scanpix

Польские католики, французские епископы, путинские военные преступники, европейские крайне-правые политики и американские трамписты в США напали с обвинениями в сатанизме и глумлении над чувствами христина на официальную церемония открытия Летних олимпийских игр 2024 года в Париже. Впервые российская пропаганда, стороники Дональда Трампа, и крайне-правые европейские политики выступили с таким единодушием. Всех их очень обидела сцена, в которой они усмотрели подобие росписи Леонардо Да Винчи „Тайная Вечеря“, пишет Delfi.lv.

В понедельник, 29 июля, в польском Кракове состоялась демонстрация нескольких сотен польских католиков, организованная представителями крайне-правой партии „Право и справедливость“. Престарелые демонстранты читали „Отче наш“, громко выкрикивали „Долой коммунизм!“, „Не дадим оклеветать нашу католическую веру!“. Они возмущались увиденным на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

„Очевидно, у нас не было намерения продемонстрировать неуважение каким-либо религиозным группам. Церемония предназначалась для празднования толерантности общества. Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если кто-то обиделся, нам очень жаль“, - вежливо улыбаясь, заявила на пресс-конференции в Париже вечером в воскресенье, 28 июля Анн Дешам, представитель оргкомитета Олимпиады.

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