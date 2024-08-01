„ЛГБТ-глумление“. Как открытие олимпиады объединило российских и западных политиков и священников
Польские католики, французские епископы, путинские военные преступники, европейские крайне-правые политики и американские трамписты в США напали с обвинениями в сатанизме и глумлении над чувствами христина на официальную церемония открытия Летних олимпийских игр 2024 года в Париже. Впервые российская пропаганда, стороники Дональда Трампа, и крайне-правые европейские политики выступили с таким единодушием. Всех их очень обидела сцена, в которой они усмотрели подобие росписи Леонардо Да Винчи „Тайная Вечеря“, пишет Delfi.lv.
В понедельник, 29 июля, в польском Кракове состоялась демонстрация нескольких сотен польских католиков, организованная представителями крайне-правой партии „Право и справедливость“. Престарелые демонстранты читали „Отче наш“, громко выкрикивали „Долой коммунизм!“, „Не дадим оклеветать нашу католическую веру!“. Они возмущались увиденным на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.