Звезды шоу-бизнеса, которые могли выступить на Олимпийских играх. Или даже выступали

В мире шоу-бизнеса немало звезд, которые удивляют нас не только своим талантом на сцене или экране, но и спортивными достижениями. Некоторые из них не только могли бы выступить на Олимпийских играх, но и действительно делали это. Но жаль, что мы никогда не узнаем, выиграл бы медаль лидер Rammstein в Москве-80, сколько мячей команде США забросила бы Земфира, и превзошел бы „Доктор Хаус“ своего великого отца.