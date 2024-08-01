Олимпиадa
01.08.2024, 07:56

Звезды шоу-бизнеса, которые могли выступить на Олимпийских играх. Или даже выступали

 
ФОТО: Коллаж Delfi Meedia

В мире шоу-бизнеса немало звезд, которые удивляют нас не только своим талантом на сцене или экране, но и спортивными достижениями. Некоторые из них не только могли бы выступить на Олимпийских играх, но и действительно делали это. Но жаль, что мы никогда не узнаем, выиграл бы медаль лидер Rammstein в Москве-80, сколько мячей команде США забросила бы Земфира, и превзошел бы „Доктор Хаус“ своего великого отца.

Джейсон Стейтем

Британец начал свою актерскую карьеру у Гая Ричи, сыграв главные роли в суперуспешных фильмах „Карты, деньги, два ствола“ и „Большой куш“ (последний, кстати, в некотором смысле про спорт). Далее Джейсон отправился через океан и его известность стала поистине мировой. Бывший десантник в „Перевозчике“, наёмный убийца в „Адреналине“, спецназовец в “Неудержимых“ - фильмы, которые принесли британцу известность и солидные гонорары.

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