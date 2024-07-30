Ресурсы на грани исчерпания. Почему российская экономика перегрелась и грозит ли это кризисом

Перегрев экономики — это состояние, когда она растет очень быстро, намного быстрее, чем позволяет ее структура. В это время экономика демонстрирует очень позитивные показатели, которые часто приводят в пример российские власти.

„По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые“, — об этих успехах российской экономики говорил Владимир Путин в своей речи на Петербургской международном экономическом форуме.

Путин в той же речи говорил о рекордно низкой безработице и „новом качестве рынка труда“. „Еще 15–20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас — где найти кадры“, — заявил российский президент.

И низкая безработица, и высокие темпы роста ВВП — это как раз признаки перегрева экономики. Вызван он огромными бюджетными расходами, связанными с войной, — это и выплаты мобилизованным и контрактникам, и компенсации раненым и семьям убитых, а также гособоронзаказ и различные субсидии военно-промышленному комплексу. Эти деньги расползаются по всей экономике и приводят ее к перегреву.

„Экономика работает на пределе своих возможностей, на износ по сути — это не может долго длиться“, — размышляет в беседе с Би-би-си профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов.

Он проводит параллель между перегретой экономикой и уставшим человеком: „Это каждый из нас может на себе почувствовать — мы можем напрячься очень сильно, но потом наступает период, когда надо отдыхать, иначе можно перегореть“.

Об этом же публично говорит и глава ЦБ Эльвира Набиуллина: „Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими. При этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны“.