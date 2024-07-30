Ефимова, занявшая 7-е место в олимпийском финале: я хотела сорваться и рискнуть, но вышло как вышло

Перед Олимпиадой эстонка надеялась впервые преодолеть барьер 1:06, но, к сожалению, в Париже ей это не удалось. В финале она показала время 1:06.50. „Это, безусловно, горькая пилюля, потому что у меня действительно было время [менее 1:06]. Тренировки показали, что я двигаюсь в правильном направлении, и я никогда так быстро не плавала, как на разминке. Я могла бы покорить эти 1:06, и рекорд мог бы начаться с 1:05, но мы не нашли правильной тактики“, — сказала Ефимова после заплыва. „Однако я довольна местом, довольна финалом и тем, что не финишировала последней“.