По столице снова гуляет шакал! Стоит ли его бояться?

Шакал - всеядное животное, но питается растительной пищей чаще, чем, например, лиса. Он предпочитает есть мелких млекопитающих и птиц, но охотится и на ящериц, червей, лягушек, рыб, кузнечиков, жуков и других насекомых, улиток и так далее.

Также он питается падалью и останками крупных хищников. Вблизи деревень охотится на кур и зимующих водоплавающих птиц, но ловит их, только когда водоемы замерзают. Питается он и разнообразными фруктами и ягодами, в том числе виноградом, арбузами, дынями, луковицами растений и корнями сахарного тростника.

Стоит ли бояться шакалов?

Как и в случае с любым другим диким животным, лучше избегать близкого контакта с ним, а при встрече дать ему пространство и возможность убежать. Кормить диких животных нельзя!

Как правило, шакал не нападает, но, как и любое другое животное, он может сделать это в опасной безвыходной ситуации. Поэтому животному всегда нужно уступать дорогу и сохранять спокойствие.

Как обеспечить безопасность питомцев?

Согласно правилам, собак нужно выгуливать на поводке, отпускать питомцев бегать самостоятельно запрещено.

Источник: Эстонское общество защиты животных.

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