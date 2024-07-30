По столице снова гуляет шакал! Стоит ли его бояться?
В Эстонское общество защиты животных недавно поступили сообщения о том, что на Пальяссааре в Таллинне люди встретили шакала, пишет Lemmikloom. По всей видимости, как и лисы, шакалы осваиваются в комфортной городской среде. Общество защиты животных объясняет, на что следует обратить внимание, столкнувшись с диким животным.
Шакал - всеядное животное, но питается растительной пищей чаще, чем, например, лиса. Он предпочитает есть мелких млекопитающих и птиц, но охотится и на ящериц, червей, лягушек, рыб, кузнечиков, жуков и других насекомых, улиток и так далее.
Также он питается падалью и останками крупных хищников. Вблизи деревень охотится на кур и зимующих водоплавающих птиц, но ловит их, только когда водоемы замерзают. Питается он и разнообразными фруктами и ягодами, в том числе виноградом, арбузами, дынями, луковицами растений и корнями сахарного тростника.
Стоит ли бояться шакалов?
Как и в случае с любым другим диким животным, лучше избегать близкого контакта с ним, а при встрече дать ему пространство и возможность убежать. Кормить диких животных нельзя!
Как правило, шакал не нападает, но, как и любое другое животное, он может сделать это в опасной безвыходной ситуации. Поэтому животному всегда нужно уступать дорогу и сохранять спокойствие.
Как обеспечить безопасность питомцев?
Согласно правилам, собак нужно выгуливать на поводке, отпускать питомцев бегать самостоятельно запрещено.
Источник: Эстонское общество защиты животных.
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