„Вы знаете, какие женщины - копошатся, красятся“. За что Eurosport отстранил от трансляций своего комментатора

27 июля австралийские пловчихи Молли О’Каллаган, Шейна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис завоевали золото в эстафете 4x100 метров вольным стилем. Баллард в своем комментарии описал это так: „Ну, женщины как раз заканчивают. Вы знаете, какие они - копошатся, красятся“, - сказал он (You kmow what women are like, hanging around, doing their makeup - англ). Коллега Балларда Лиззи Симмондс назвала эти слова возмутительными.