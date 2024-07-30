„Вы знаете, какие женщины - копошатся, красятся“. За что Eurosport отстранил от трансляций своего комментатора(2)
Телеканал Eurosport исключил Боба Балларда из команды комментаторов телетрансляций Олимпийских игр в Париже после его высказываний в адрес австралийской женской сборной по плаванию, пишет The Guardian.
27 июля австралийские пловчихи Молли О’Каллаган, Шейна Джек, Эмма МакКеон и Мег Харрис завоевали золото в эстафете 4x100 метров вольным стилем. Баллард в своем комментарии описал это так: „Ну, женщины как раз заканчивают. Вы знаете, какие они - копошатся, красятся“, - сказал он (You kmow what women are like, hanging around, doing their makeup - англ). Коллега Балларда Лиззи Симмондс назвала эти слова возмутительными.
Телекомания назвала замечание неуместным. Сам Баллард пока публично не прокомментировал ситуацию и свое высказывание.
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