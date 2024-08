Мыслить как преступник. Как методика Энн Берджесс помогла ФБР ловить серийных убийц

Инновации 87-летней Энн Берджесс в области криминалистики изменили историю. За свою долгую карьеру она выследила десятки жестоких убийц и разработала революционные методы исследования и анализа тех, кто испытывает непреодолимую потребность убивать. Жизнь легендарного следователя ФБР и разработанная ею методика раскрываются в увлекательном трехсерийном документальном фильме Mastermind: To Think Like A Killer, пишет Delfi.lv.