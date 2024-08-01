Мыслить как преступник. Как методика Энн Берджесс помогла ФБР ловить серийных убийц
Инновации 87-летней Энн Берджесс в области криминалистики изменили историю. За свою долгую карьеру она выследила десятки жестоких убийц и разработала революционные методы исследования и анализа тех, кто испытывает непреодолимую потребность убивать. Жизнь легендарного следователя ФБР и разработанная ею методика раскрываются в увлекательном трехсерийном документальном фильме Mastermind: To Think Like A Killer, пишет Delfi.lv.
Чтобы описать эпоху, Берджесс вспоминает ситуацию, когда ей пришлось выступать перед аудиторией сотрудников ФБР с докладом о преступлениях, связанных с изнасилованием. Там было 40 человек, и все мужчины. „Они всегда задавали мне вопрос: „Вас изнасиловали?“. Они предполагали, что изнасилование — это просто секс, и что женщины втайне хотят этого или сами на это напрашиваются“. Трехсерийный фильм, снятый режиссером Эбби Фуллер и продюсерами Эль и Дакотой Фэннинг, рассказывает, как Берджесс смогла изменить предрассудки ФБР и общественности и при этом провести новаторское исследование о том, как ловить преступников, задавая им правильные вопросы.