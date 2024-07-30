По словам одной из участниц, люди, застрявшие на мосту, расстались утром добрыми знакомыми. 6 утра, Мост дружбы, 30.07.2024
По словам одной из участниц, люди, застрявшие на мосту, расстались утром добрыми знакомыми. 6 утра, Мост дружбы, 30.07.2024
ФОТО: читатель Delfi | Erakogu
Новости Ида-Вирумаа
30.07.2024, 10:20

ФОТО | "Мальчика пропустили, а маму и сестру нет“. Люди провели ночь на Нарвском мосту между границ. Это провокация России?

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Погранслужба: Россия пытается проверить нашу реакцию!

Минувшей ночью семерым людям пришлось ночевать прямо на Нарвском мосту, еще 15 - вернулись на российскую сторону и провели ночь на улице, ожидая нового дня и открытия эстонской границы.

Люди, застрявшие на мосту, были из Италии, Испании, Словакии, Швеции, Испании, Германии, и только одна женщина - из Эстонии.

RusDelfi поговорил с ней и еще одной участницей событий этой ночи. Ирина была среди тех, кто предпочел остаться ночевать на мосту. Их автобус выехал из Санкт-Петербурга в 17.15, на границе был уже к 20.00. Она поделилась с RusDelfi подробностями и фотографиями с места событий.

„Все произошло из-за того, что на российской стороне пропускали до последнего, при этом среди людей был очень пьяный мужчина, который весьма громко оскорблял всех.

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