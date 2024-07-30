Столкновения в Венесуэле — оппозиция протестует против объявления Николаса Мадуро победителем выборов(1)
После того, как центризбирком Венесуэлы в ночь на понедельник объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, тысячи его противников вышли протестовать на улицы Каракаса и других городов страны. Начались столкновения с полицией и военными, передает BBC News Русская служба.
„Сначала они били в кастрюли и сковородки, протестуя против того, что президент Мадуро объявил себя победителем. Затем напряжение начало расти, — передает корреспондент Би-би-си Айони Уэллс из Каракаса. — Тысячи протестующих пошли пешком — некоторые за много километров — в центр и к президентскому дворцу. На улицах жгут автомобили, покрышки и мусор. Начались стычки между протестующими и вооруженной полицией“.
Полицейские и военные, перекрывшие улицы вокруг президентского дворца, начали стрелять в протестующих пластиковыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.
Демонстранты отвечают камнями и бутылками с горючей смесью.
Корреспондент Би-би-си передает, что вместе с полицией и военными в столкновениях участвует, защищая власть Мадуро, левая военизированная организация, членов которой называют „коллективос“.
В 2018 году, до и после предыдущих президентских выборов, протесты в Венесуэле продолжались несколько месяцев, но власть Мадуро и Единой социалистической партии Венесуэлы устояла.
Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, по итогам прошедших в воскресенье выборов объявил, что действующий президент набрал 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.
Независимые экзитполы показывали, что за Гонсалеса голосовали около 65%, а за Мадуро — от 14% до 31%, отмечает BBC News Русская служба.
Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сказала в понедельник журналистам, что пересчет голосов, который самостоятельно ведет оппозиция, показывает уверенную победу Гонсалеса. По ее словам, Гонсалес собрал 6,27 млн голосов, а Мадуро — всего 2,75 миллиона.
Мачадо уточнила, что в распоряжении оппозиции есть копии 73% протоколов с избирательных участков.
Как отмечает агентство AFP, лидеры оппозиции не призывали к уличным протестам — они вспыхнули стихийно.
Николас Мадуро в понедельник посетил заседание Национального избирательного совета, на котором было утверждено его переизбрание на следующие семь лет.
Мадуро отмел обвинения в подтасовке результатов выборов и, не утруждая себя доказательствами, заявил, что протесты против его переизбрания — это попытка переворота, которую „фашистские и контрреволюционные силы“ осуществляют по наущению иностранных держав.
Подпись к фото,“Чависты“ - сторонники Мадуро, соратника и ученика покойного Уго Чавеса, прошлой ночью тоже вышли на улицы - праздновать победу.
Среди этих государств, которых Мадуро называет своими врагами и которые не признали заявленные результаты венесуэльских выборов — по меньшей мере 12 стран обеих Америк.
Они потребовали срочного созыва постоянного совета Организации американских государств, и в понедельник было объявлено, что совет соберется в среду в Вашингтоне.