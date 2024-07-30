Столкновения в Венесуэле — оппозиция протестует против объявления Николаса Мадуро победителем выборов

„Сначала они били в кастрюли и сковородки, протестуя против того, что президент Мадуро объявил себя победителем. Затем напряжение начало расти, — передает корреспондент Би-би-си Айони Уэллс из Каракаса. — Тысячи протестующих пошли пешком — некоторые за много километров — в центр и к президентскому дворцу. На улицах жгут автомобили, покрышки и мусор. Начались стычки между протестующими и вооруженной полицией“.

Полицейские и военные, перекрывшие улицы вокруг президентского дворца, начали стрелять в протестующих пластиковыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.

Демонстранты отвечают камнями и бутылками с горючей смесью.

Корреспондент Би-би-си передает, что вместе с полицией и военными в столкновениях участвует, защищая власть Мадуро, левая военизированная организация, членов которой называют „коллективос“.

В 2018 году, до и после предыдущих президентских выборов, протесты в Венесуэле продолжались несколько месяцев, но власть Мадуро и Единой социалистической партии Венесуэлы устояла.

Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, по итогам прошедших в воскресенье выборов объявил, что действующий президент набрал 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.

Независимые экзитполы показывали, что за Гонсалеса голосовали около 65%, а за Мадуро — от 14% до 31%, отмечает BBC News Русская служба.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо сказала в понедельник журналистам, что пересчет голосов, который самостоятельно ведет оппозиция, показывает уверенную победу Гонсалеса. По ее словам, Гонсалес собрал 6,27 млн голосов, а Мадуро — всего 2,75 миллиона.

Мачадо уточнила, что в распоряжении оппозиции есть копии 73% протоколов с избирательных участков.

Как отмечает агентство AFP, лидеры оппозиции не призывали к уличным протестам — они вспыхнули стихийно.

Николас Мадуро в понедельник посетил заседание Национального избирательного совета, на котором было утверждено его переизбрание на следующие семь лет.