Энели Ефимова в своем первом олимпийском финале заняла 7-е место(14)
Эстонская пловчиха Энели Ефимова заняла 7-е место на Олимпиаде в Париже. Дистанцию 100 м брассом она проплыла за 1:06.50, отстав от победительницы Татьяны Смит из ЮАР на 1.22 секунды.
Ефимова стартовала по 8-й воде, поскольку показала 8-й результат (1.06,23) по итогам полуфинальных заплывов, которые состоялись в понедельник. Уже с первых метров дистанции лидерство захватила олимпийская рекордсменка Татьяна Смит из ЮАР, конкуренцию ей составляла китаянка Тан, которой к концу первой половины дистанции даже удалось перехватить лидерство. Ефимова всю дистанцию боролась за 4-5-е места, совсем немного отставая от лидера, однако на последних 25 метрах дистанции уступила своим основным соперницам, заняв в итоге 7-е место. Победу мощным финишным спуртом одержала Смит.
Ефимова стала первой эстонской спортсменкой, вышедшей в финал Олимпиады в плавании.
Итоги финального заплыва:
1. Татьяна Смит (ЮАР), 1:05.28
2. Цянтин Тан (Китай), 1:05.54
3. Мона МакШарри (Ирландия), 1:05.59
4-5. Бенедетта Пилатто (Италия), Лилли Кинг (США), по 1:05.60
6. Ангарад Эванс (Великобритания), 1:05.85
7. Энели Ефимова (Эстония), 1:06.50
8. Алина Змушка (Нейтральный статус), 1:06.54
Следить за выступлением можно было на Kanal 2, Kanal 7 и Eurosport.
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