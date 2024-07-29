„Это похоже на издевательство“. Сена – грязная и срывает Олимпиаду

Сами соревнования пока не переносятся, и тут возникают два варианта, неизвестно какой хуже, пишет Sports.ru.
1. Стартовать с листа. Плыть олимпийский финал на открытой воде без единой официальной тренировки – примерно как ехать на велосипеде с завязанными глазами. Температура воды, течение, расположение буев – миллион неизвестных, которые могут напрямую повлиять на результат.
2. Отменять плавательный этап. Тогда триатлон превратится в дуатлон, а это уже другой спорт с другими раскладами.
Либо все-таки перенос?
Решение примут в ближайшее время. Но как вообще возникла такая проблема?
А почему Сена такая грязная? И почему мэр смогла там искупаться, а спортсмены – нет?
Краткая предыстория: официально купание в Сене запрещено с 1923 года. Очистить реку пытались много раз, но она опять превращалась в сточную канализацию. Сейчас там не водится рыба, а купаться отказываются даже собаки.
Проект возвращения Сене былой чистоты – один из главных для нынешнего мэра Парижа Анн Идальго. Под Олимпиаду на него выделили небывалое финансирование – 1,4 миллиарда евро. На эти деньги построили, например, гигантский подземный резервуар, куда должны стекать сточные воды вместо реки. Но как мы видим, полностью с задачей даже он не справляется.
Главный показатель, на который ориентируются при измерении качества воды, – количество кишечной палочки. Если оно превышает допустимый уровень, купание становится опасным для здоровья.
Анн Идальго окуналась в Сену накануне Олимпиады, но в день ее заплыва с показателями все было нормально.
Но последние два дня – уже нет. Виноват ливень, который стартовал на церемонии открытия и финишировал только вечером следующего дня. Несмотря на построенные резервуары, в Сену снова полились сточные воды со всеми их неприятными обитателями.
МОК, тем не менее, настроен оптимистично.
„Уровни загрязнения быстро снижаются, тем более мы ожидаем жаркой погоды, – заявил представитель Марк Адамс. – Мы уверены, что проведем соревнования завтра и в среду. Решение будет принято вечером накануне“.
Почему Адамс так надеется на жару? Она поможет сразу по двум параметрам: на улицах станет сухо – и в реку прекратят литься сточные воды, а также в воде за счет фотосинтеза увеличится количество кислорода, а кишечная палочка этого не любит.
Прогноз действительно благоприятный – в ближайшие дни в Париже за +30.
„Спортсмены готовились 4 года, а вы предлагаете им плыть без подготовки?“
Кажется, главными пострадавшими в любом случае будут триатлеты. Для плавания на открытой воде хотя бы есть запасная локация – рядом со стадионом Фэр-сюр-Марн на окраине Парижа, где уже проводятся соревнования по гребле.
Но вариантов для шоссейной велогонки и бега на 10 км нигде, кроме Парижа, нет. А значит, либо грязная Сена, либо ничего. И даже при самом оптимистичном раскладе плыть придется с листа.
– Вы вообще понимаете, что спортсмены готовились 4 года, для многих это уникальный шанс, а вы предлагаете им плыть вообще без всякой подготовки там, где многие в жизни не были? – задали вопрос на брифинге МОК представителю оргкомитета.
– Нам нужно подождать. Мы очень уважаем спортсменов, они сердце Олимпиады. Мы делаем все возможное, чтобы они смогли соревноваться на этом фантастическом объекте.
Исчерпывающий ответ?
Триатлеты пока молчат либо дают обтекаемые комментарии про надежду на лучшее. А вот олимпийский чемпион по плаванию на открытой воде итальянец Грегорио Пальтриньери возмущен:
„Нельзя организовывать такую важную гонку в месте, которое недостаточно проверено. Там наверняка холодно и есть течение, потому что это река. Скорее всего, там грязно. Там нет условий для плавания, но я почти уверен, что они [организаторы] проведут соревнования на Сене, потому что они вложили в это слишком много денег. Это похоже на издевательство“.
Справедливости ради, тестовые соревнования на Сене все же проводились – почти год назад, в августе. Но только в триатлоне, плавание на открытой воде отменили из-за дождей.
Кому повезет на этот раз?
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