„Это похоже на издевательство“. Сена – грязная и срывает Олимпиаду

Сами соревнования пока не переносятся, и тут возникают два варианта, неизвестно какой хуже, пишет Sports.ru.

1. Стартовать с листа. Плыть олимпийский финал на открытой воде без единой официальной тренировки – примерно как ехать на велосипеде с завязанными глазами. Температура воды, течение, расположение буев – миллион неизвестных, которые могут напрямую повлиять на результат.

2. Отменять плавательный этап. Тогда триатлон превратится в дуатлон, а это уже другой спорт с другими раскладами.

Либо все-таки перенос?

Решение примут в ближайшее время. Но как вообще возникла такая проблема?

А почему Сена такая грязная? И почему мэр смогла там искупаться, а спортсмены – нет?

Краткая предыстория: официально купание в Сене запрещено с 1923 года. Очистить реку пытались много раз, но она опять превращалась в сточную канализацию. Сейчас там не водится рыба, а купаться отказываются даже собаки.

Проект возвращения Сене былой чистоты – один из главных для нынешнего мэра Парижа Анн Идальго. Под Олимпиаду на него выделили небывалое финансирование – 1,4 миллиарда евро. На эти деньги построили, например, гигантский подземный резервуар, куда должны стекать сточные воды вместо реки. Но как мы видим, полностью с задачей даже он не справляется.

Главный показатель, на который ориентируются при измерении качества воды, – количество кишечной палочки. Если оно превышает допустимый уровень, купание становится опасным для здоровья.

Анн Идальго окуналась в Сену накануне Олимпиады, но в день ее заплыва с показателями все было нормально.

Но последние два дня – уже нет. Виноват ливень, который стартовал на церемонии открытия и финишировал только вечером следующего дня. Несмотря на построенные резервуары, в Сену снова полились сточные воды со всеми их неприятными обитателями.

МОК, тем не менее, настроен оптимистично.