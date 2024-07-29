Чемпионка Игр в Париже раскритиковала условия в Олимпийской деревне

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус пожаловалась на условия в Олимпийской деревне в Париже, об этом спортсменка сообщила газета Daily Mail.

Титмус считает, что не смогла превзойти свой рекорд из-за условий в Олимпийской деревне. „Возможно, это было не то время, на которое я способна, но жизнь в Олимпийской деревне усложняет выступления. Эти условия определенно не рассчитаны на высокие результаты“, — сказала спортсменка.

По информации издания, слова Титмус вызвали негативную реакцию со стороны главного тренера австралийской сборной по плаванию Рохана Тейлора, который заявил спортсменам, что „ничего не должно отвлекать их от выступления, в том числе и условия в Олимпийской деревне“.

Австралийская пловчиха 27 июля завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в плавании вольным стилем на дистанции 400 м, показав в финальном заплыве время 3 минуты 57,49 секунды.

Ранее атлеты критиковали на условия в Олимпийской деревне. Спортсмены сборной Великобритании жаловались на недостаток продуктов и некачественную еду, а южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за плохих транспортных условий.

23-летняя Титмус на Олимпийских играх в Токио завоевала золото на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем, выиграла серебряную медаль на дистанции 800 м вольным стилем и стала бронзовым призером в эстафете 4x200 м вольным стилем.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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