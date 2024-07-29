Израильский кабинет уполномочил Нетаньяху принять ответные меры против „Хезболлы“ после удара по стадиону на Голанах. Насколько вероятна крупная война?

В 1981 году, когда Израиль аннексировал Голанские высоты (до 1967 года они находились под контролем Сирии; большая часть мирового сообщества не признала аннексию этой территории, США при президенте Дональде Трампе стали первой страной, признавшей израильский суверенитет над Голанами), друзам предложили израильское гражданство, но лишь небольшая часть из них его приняли. Большинство живущих на Голанах друзов считают себя гражданами Сирии.

Мадждаль-Шамс — одно из четырех поселений на Голанах, где живут около 25 тыс. друзов — замкнутой этнорелигиозной группы, исповедующей собственную религию, выделившуюся из ислама, как считается, еще в XI веке. Друзы говорят на арабском языке.

В воскресенье в городе состоялись похороны жертв, на которые собрались тысячи людей. Этот удар стал самым смертоносным для друзской общины, которая веками живет на Голанских высотах.

Нападение на Мадждаль-Шамс вызвало возмущение во всем Израиле и в друзской общине.

В американской администрации также заявили, что „работают над дипломатическим решением вдоль „голубой линии“ [неофициальная граница между Израилем и Ливаном], которое раз и навсегда положит конец всем нападениям“.

Западные правительства осудили нападение, но призвали Израиль проявить сдержанность в ответных действиях. Белый дом заявил, что ведет непрерывные переговоры с израильскими и ливанскими коллегами „с момента этого ужасного нападения“.

Нападение усилило опасения, что относительно сдержанные до сих пор боевые действия могут перерасти в полномасштабную войну.

Накануне Нетаньяху прервал свой визит в США и вернулся в Израиль. После многочасового заседания канцелярия премьер-министра опубликовала краткое заявление, в котором говорилось лишь, что „члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и сроках ответных действий против террористической организации „Хезболла““.

В результате удара, нанесенного в субботу вечером, погибли 12 детей и подростков из общины друзов. „Хезболла“ отрицает причастность к удару.

Министры собрались на экстренное заседание после удара по городу Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах.

В Израиле друзы с Голанских высот рассматриваются как постоянные резиденты, они имеют право учиться и работать, но только те немногие, кто принял израильское гражданство, могут голосовать на выборах (при этом они также несут обязанность служить в армии).

На признанной территории Израиля также живут автохтонные общины друзов. Они составляют около 1,5% населения страны, обладают всеми правами гражданства и призываются в армию: это крупнейшая этническая категория военнослужащих в ЦАХАЛ после евреев.

В субботу премьер-министр Нетаньяху также позвонил лидеру общины израильских друзов шейху Мовафаку Тарифу. „“Хезболла“ заплатит высокую цену, какую она еще до сих пор не платила“, — заверил премьер.

Министр иностранных дел Израиля Кац заявил, что лидер „Хезболлы“ Хасан Насралла должен „поплатиться головой“, а ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич предупредил, что Израиль приближается к полномасштабной войне с „Хезболлой“.

„Хезболла“ решительно отрицает причастность к нападению, возлагая вину за кровопролитие на израильскую ракету-перехватчик. Глава медиа-офиса „Хезболлы“ Мохамад Афиф отверг „какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе“ на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.

Однако до того, как появились сообщения о последствиях удара, „Хезболла“ взяла на себя ответственность за четыре удара, в том числе одного на военный штаб бригады „Хермон“ на склонах одноименной горы. База находится примерно в трех километрах от футбольного поля.

В своем заявлении в воскресенье начальник израильского военного штаба генерал-лейтенант Герци Халеви сказал, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) известно, откуда именно была запущена ракета.

Генерал Халеви определил ее как неуправляемую ракету класса „земля-земля“ Falaq с боевой частью весом 53 кг. „Это ракета „Хезболлы“. И тот, кто запускает такую ракету в населенный пункт, хочет убить мирных жителей, хочет убить детей“, — сказал он.