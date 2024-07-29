Недалеко от Вильнюса гулявшую с собакой женщину насмерть придавило деревом

„Зафиксирован один несчастный случай – погиб человек. В Григишкес в половине 9 дерево упало на человека, к сожалению, спасти человека не удалось“, – передает его слова литовский Delfi.

По данным полиции, дерево упало на женщину, которая выгуливала собаку. Погибла женщина 1974 года рождения. Врачи скорой ничем не могли помочь пострадавшей.

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