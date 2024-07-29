Опасная тропическая болезнь быстро распространяется по Европе. И мы к ней не готовы

Лейшманиоз — одно из тропических заболеваний, которое вновь начало распространяться из-за глобального потепления (оно входит список забытых тропических болезней ВОЗ). Развитие болезни провоцируется паразитом Leishmania, который передается через укусы насекомых, называемых москитами-флеботоминами. Эти насекомые с виду меньше и мохнатее комаров, у них также есть крылья в форме буквы „V“.

Лейшманиоз имеет ряд различных клинических симптомов. Кожная форма болезни вызывает язвы на поверхности, слизистая форма поражает оболочки носа, рта и горла, вызывая раны, которые могут навсегда обезобразить больного. Тем не менее наиболее серьезной формой лейшманиоза является та, которая поражает внутренние органы, печень и селезенку, провоцируя лихорадку, потерю веса и анемию. Если ее не лечить вовремя, она может привести к смерти.