29.07.2024, 21:45
Опасная тропическая болезнь быстро распространяется по Европе. И мы к ней не готовы
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В последние десятилетия в Европе наблюдается тревожный рост случаев трансмиссивных тропических заболеваний, таких как лихорадка денге, малярия и чикунгунья. Климат напрямую влияет на распространение насекомых-переносчиков патогенов, таких как комары и москиты, поскольку их жизненный цикл напрямую связан с температурой и влажностью, пишет латвийский Delfi.
Лейшманиоз — одно из тропических заболеваний, которое вновь начало распространяться из-за глобального потепления (оно входит список забытых тропических болезней ВОЗ). Развитие болезни провоцируется паразитом Leishmania, который передается через укусы насекомых, называемых москитами-флеботоминами. Эти насекомые с виду меньше и мохнатее комаров, у них также есть крылья в форме буквы „V“.
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