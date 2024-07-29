„Рязанский мальчишка не ровня туарегу в пустыне“. Станет ли унизительное поражение в Мали концом африканских амбиций России?

Африка нский корпус Минобороны России потерял десятки бойцов на границе Мали и Алжира. Колонна российских и малийских солдат, попавшая в песчаную бурю, попала в засаду туарегов, которые выступают за создание независимого государства Азавад. Об уничтожении колонны российских наемников на севере Мали стало известно в ночь на 28 июля, через неделю после начала активных боевых действий на севере этой страны вблизи алжирской границы. Z-каналы российских пропагандистов предсказывали скорое поражение туарегов, контролировавших север Мали последние 12 лет.

В первые дни операция малийской армии с частями Русского Африканского корпуса, созданного из остатков ЧВК „Вагнер", проходила успешно, судя по заявлениям малийских властей. Неделю назад им удалось захватить деревню И-н-Афарак на границе с Алжиром. В ночь на 26 июля колонна наемников „Вагнер„ начала продвижение к алжирскому городу Тин-Зауатин. Как пишут Telegram-каналы, связанные с „Вагнером„, когда вагнеровцы находились примерно в двух километрах от границы Мали и Алжира, их настигла песчаная буря, которая остановила движение колонны. Местные туареги, воспользовавшись привычными им природными условиями, устроили вагнеровцам засаду. Столкновение привело к потерям, которые наемники не несли за пределами Европы со времен битвы при Хашаме в сирийской провинции Дайр-эз-Зор в 2018 году. Затем россияне подверглись атаке американской авиации.