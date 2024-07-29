29.07.2024, 19:30
„Рязанский мальчишка не ровня туарегу в пустыне“. Станет ли унизительное поражение в Мали концом африканских амбиций России?
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„Вагнеровцы — не солдаты пустыни“. Delfi поговорил с военными экспертами о поражении России на севере Мали и возможных последствиях, которые это может иметь для России.
Африканский корпус Минобороны России потерял десятки бойцов на границе Мали и Алжира. Колонна российских и малийских солдат, попавшая в песчаную бурю, попала в засаду туарегов, которые выступают за создание независимого государства Азавад. Об уничтожении колонны российских наемников на севере Мали стало известно в ночь на 28 июля, через неделю после начала активных боевых действий на севере этой страны вблизи алжирской границы. Z-каналы российских пропагандистов предсказывали скорое поражение туарегов, контролировавших север Мали последние 12 лет.
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