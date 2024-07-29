Правда ли, что сборная КНР снялась с Олимпиады из-за „вакханалии“ на церемонии открытия?

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже в пятницу, 26 июля. Вопреки сложившейся традиции, мероприятие провели не на стадионе, а прямо в центре французской столицы — спортсмены проплыли на корабликах по Сене, а артисты выступали на плавучих платформах, набережных и в расположенных поблизости зданиях. Необычная церемония понравилась не всем — так, представителей католической церкви и консервативных политиков возмутила отсылка к фреске Леонардо да Винчи „Тайная вечеря“ во фрагменте с участием дрэг-артистов, а в металлическом коне, „скакавшем“ по Сене, некоторые увидели отсылку к всадникам Апокалипсиса.

На этом фоне появились сообщения, будто МИД КНР принял решение отозвать своих спортсменов из Парижа, поскольку „китайский флаг и китайское государство не могут быть представлены на мероприятиях, пропагандирующих культурную и моральную ущербность“. В публикациях в соцсетях говорится: „Об отзыве объявили вскоре после того, как сборная КНР завоевала первое золото Олимпиады. Глава МИД Ван И на брифинге назвал церемонию открытия XXXIII Игр „свидетельством окончательного упадка некогда могущественной цивилизации“ и выразил сожаление из-за того, что Европа „взяла курс на отказ от универсальных, общечеловеческих ценностей и нравов“. Помимо пользователей соцсетей, об этом рассказали и некоторые российские СМИ, например издание „Блокнот“.

В церемонии открытия Игр впервые приняли участие дрэг-артисты — в частности, они (вместе с другими танцорами, моделями и диджеем) сидели за столом в тех же позах, что и ученики Иисуса Христа на фреске „Тайная вечеря“. Также на столе появился обнажённый артист в образе греческого бога виноделия Диониса — по задумке организаторов, это должно было „заставить нас осознать абсурдность насилия между людьми“.