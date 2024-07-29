Правда ли, что сборная КНР снялась с Олимпиады из-за „вакханалии“ на церемонии открытия?
Вскоре после старта Олимпийских игр в Париже по соцсетям распространилась новость, будто руководство Китая отозвало своих атлетов с соревнований. Delfi разобрался, правдива ли эта новость.
Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже в пятницу, 26 июля. Вопреки сложившейся традиции, мероприятие провели не на стадионе, а прямо в центре французской столицы — спортсмены проплыли на корабликах по Сене, а артисты выступали на плавучих платформах, набережных и в расположенных поблизости зданиях. Необычная церемония понравилась не всем — так, представителей католической церкви и консервативных политиков возмутила отсылка к фреске Леонардо да Винчи „Тайная вечеря“ во фрагменте с участием дрэг-артистов, а в металлическом коне, „скакавшем“ по Сене, некоторые увидели отсылку к всадникам Апокалипсиса.
На этом фоне появились сообщения, будто МИД КНР принял решение отозвать своих спортсменов из Парижа, поскольку „китайский флаг и китайское государство не могут быть представлены на мероприятиях, пропагандирующих культурную и моральную ущербность“. В публикациях в соцсетях говорится: „Об отзыве объявили вскоре после того, как сборная КНР завоевала первое золото Олимпиады. Глава МИД Ван И на брифинге назвал церемонию открытия XXXIII Игр „свидетельством окончательного упадка некогда могущественной цивилизации“ и выразил сожаление из-за того, что Европа „взяла курс на отказ от универсальных, общечеловеческих ценностей и нравов“. Помимо пользователей соцсетей, об этом рассказали и некоторые российские СМИ, например издание „Блокнот“.
В церемонии открытия Игр впервые приняли участие дрэг-артисты — в частности, они (вместе с другими танцорами, моделями и диджеем) сидели за столом в тех же позах, что и ученики Иисуса Христа на фреске „Тайная вечеря“. Также на столе появился обнажённый артист в образе греческого бога виноделия Диониса — по задумке организаторов, это должно было „заставить нас осознать абсурдность насилия между людьми“.
Конференция епископов Франции выпустила заявление, в котором назвала некоторые сцены церемонии „насмешками и издевательством над христианами“ (какие именно фрагменты шоу вызвали недовольство организации, не сообщается). Устроителей мероприятия также обвинили в „неуважении“ к верующим французские и американские правые политики, российские государственные СМИ и миллиардер Илон Маск.
Позднее организаторы Олимпиады заявили, что у них „никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе“, а церемония открытия „была направлена на празднование толерантности общества“. Режиссер шоу Тома Жолли отметил, что не планировал устраивать „религиозную провокацию“.
Впервые новость об отзыве китайских спортсменов с Олимпиады из-за „вакханалии“ на церемонии открытия появилась в полдень 28 июля на сайте „Панорама“. Это одно из старейших русскоязычных сатирических изданий, которое публикует выдуманные новости. Об этом, в частности, прямо сказано на логотипе „Панорамы“. В конце публикации о решении МИД КНР содержится дисклеймер: „Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями“.
Невнимательные интернет-пользователи (а также сотрудники СМИ и публичные спикеры) далеко не впервые пересказывают сообщения „Панорамы“ под видом настоящих новостей. Ранее Delfi писал об этом и других сатирических изданиях.
До появления новости на сайте „Панорамы“ китайские спортсмены выиграли не одну, а две золотые медали (обе в стрельбе). Ещё одну высшую награду атлеты из КНР завоевали позднее в тот же день в прыжках в воду. Всего на момент написания этого текста на счету китайской сборной девять медалей: пять золотых, две серебряные и две бронзовые.
Итог: Сатирические новости