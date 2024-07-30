Мнение
30.07.2024, 13:25

МНЕНИЕ | Сергей Цветков: возможно, эстонские дети уже находятся в зоне боевых действий

 
Наши дети могут оказаться заложниками России
Детский лагерь "Артек", расположенный в оккупированном Россией Крыму
Детский лагерь "Артек", расположенный в оккупированном Россией Крыму
ФОТО: Официальная страница организации "Международный детский центр "Артек" в социальной сети "Вконтакте"

Оказалось, что у нас в Эстонии есть немало родителей, которые готовы не только направить своих детей незаконно через международно признанную границу между Россией и Украиной, но даже закрыть глаза на реальную угрозу для жизни своих детей, считает руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков.

Совсем недавно, 23 июня этого года в результате работы российского ПВО на пляже в Крыму упали обломки ракеты, погибло 5 человек, в том числе трое детей.

Сам Крым находится под обстрелами регулярно, так же как и Белгородская область. Поездки в Крым так же сопряжены сегодня не только с риском для жизни, но и сопровождаются нарушением международного права и законодательства Украины.

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