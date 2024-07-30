МНЕНИЕ | Сергей Цветков: возможно, эстонские дети уже находятся в зоне боевых действий

Оказалось, что у нас в Эстонии есть немало родителей, которые готовы не только направить своих детей незаконно через международно признанную границу между Россией и Украиной, но даже закрыть глаза на реальную угрозу для жизни своих детей, считает руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков.