30.07.2024, 13:25
МНЕНИЕ | Сергей Цветков: возможно, эстонские дети уже находятся в зоне боевых действий
Наши дети могут оказаться заложниками России
ФОТО: Официальная страница организации "Международный детский центр "Артек" в социальной сети "Вконтакте"
Оказалось, что у нас в Эстонии есть немало родителей, которые готовы не только направить своих детей незаконно через международно признанную границу между Россией и Украиной, но даже закрыть глаза на реальную угрозу для жизни своих детей, считает руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков.
Совсем недавно, 23 июня этого года в результате работы российского ПВО на пляже в Крыму упали обломки ракеты, погибло 5 человек, в том числе трое детей.
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