DELFI В УКРАИНЕ | „Мирный план без наказания России увеличивает угрозу для Эстонии, а Китай, Африка и Турция преследуют личную выгоду“

„Начнем с того, что есть украинская формула Зеленского, и она более чем конкретна. На самом деле, из всех документов, которые претендуют на то, чтобы быть мирными планами, ни один из них не проработан настолько тщательно, как формула Зеленского – это однозначно“, - заявляет украинский политолог-международник, директор Центра общественных исследований „Украинский меридиан“ Дмитрий Левусь.

Китайский мирный план

Комментируя так называемый китайский мирный план, опубликованный еще 24 февраля 2023 года, Дмитрий Левусь сразу заявляет, что все его пункты, кроме первого, посвящены величию Китая и тому, как весь мир ему должен. Первый же пункт, по словам политолога, ритуально отсылает к международному праву.

„Пункт о недопустимости „менталитета холодной войны“. При расшифровке становится понятно, что он направлен против НАТО, поскольку там конкретно написано, что расширение военных альянсов не приводит к миру. Там есть пункты о том, что Китайская Народная Республика заинтересована в свободном судоходстве и логистических связях, что понятно, поскольку Китай претендует на роль мастерской мира“, - рассуждает политолог.

Может ли Украина согласиться с тем, что некоторые территории останутся под контролем России? Политолог категорично заявляет:

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