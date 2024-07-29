В Мали погибли десятки бывших наемников ЧВК „Вагнер“ — это их самые большие потери за время присутствия в Африке. Что известно?

Источник Русской службы Би-би-си, ранее служивший в ЧВК „Вагнер“, говорит, что погибло как минимум 82 наемника. Другой источник Би-би-си, находившийся в Мали, перестал выходить на связь, а на странице его мамы в социальной сети „ВКонтакте“ появилась поминальная свеча. В чатах родственников бывших наемников второй день активно обсуждаются потери в этой африканской стране.

Российские источники говорят, что погибнуть в результате боестолкновения на малийско-алжирской границе могли от 20 до 50 российских военнослужащих.

В понедельник в ЧВК „Вагнера“ подтвердили, что события развивались таким образом и что группировка понесла потери. Правда, количество погибших в опубликованном заявлении компании не уточняется.

Результатом столкновения для российской стороны стали потери, каких российские наемники в своих операциях „на дальних направлениях“ (тут не учитываются потери, понесенные в ходе войны с Украиной) не несли со времен битвы под Хашамом в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Тогда, в феврале 2018 года, колонна все тех же „вагнеровцев“ попала под удар американских ударных вертолетов.

Как пишут связанные с наемниками телеграм-каналы, когда военные находились примерно в двух километрах от малийско-алжирской границы, их накрыла песчаная буря, из-за чего продвижение колонны было остановлено. Местные повстанцы, воспользовавшись природными условиями, устроили бывшим вагнеровцам засаду.

Но в ночь с 25 на 26 июля колонна российских наемников начала продвигаться в направлении города Тин-Зауатин, находящегося уже на территории Алжира.

В первые дни операция малийской армии вместе с российским „Африканским корпусом“, созданном из остатков ЧВК „Вагнер“, продвигалась, судя по заявлениям властей Мали, успешно. Неделю назад им удалось взять под свой контроль деревню Ин-Афарак на границе с Алжиром.

Российские провоенные z-каналы несколько дней подряд, начиная с 20 июля, прогнозировали скорый и быстрый разгром исламских сепаратистов-туарегов, контролирующих последние 12 лет северную часть страны и даже объявивших в 2012 году о создании своего отдельного государства, пишет BBC News Русская служба ..

О гибели колонны российских наемников на севере Мали стало известно в ночь с 27 на 28 июля, спустя неделю после возобновления активных боевых действий на севере этой страны вблизи границы с Алжиром.

Известно, что малийским повстанцам удалось повредить как минимум один вертолет Ми-24.

Среди уже подтвержденных погибших — администратор телеграм-канала Grey Zone Никита Федянин, известный под позывным „Белый“; о его смерти сообщил источник агентства ТАСС. При жизни Евгения Пригожина это был один из самых известных каналов, писавших про ЧВК „Вагнер“, на него подписано более 500 тысяч человек.

В различных z-каналах также упоминалось, что в составе российской колонны, попавшей в засаду, мог находиться один из самых известных командиров ЧВК „Вагнер“ Антон Елизаров (позывной „Лотос“), но о его судьбе пока ничего доподлинно неизвестно.

Данные о разгроме российских сил подтвердили силы туарегов. „В субботу наши силы нанесли решительное поражение вражеским колонам“, — цитирует AFP представителя альянса сепаратистских группировок CSP-DPA Мохамеда Эльмаулуда Рамадана. По его словам, „было повреждено или захвачено большое количество техники и оружия“, также есть пленные.

Дальний фронт

Наемники ЧВК „Вагнер“ появились в Мали в 2021 году, за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.

К тому моменту за их плечами был опыт работы в Судане, Ливии и Мозамбике, который сложно назвать удачным, а также Центральноафриканской республике, где они помогли президенту Фостену-Арканжу Туадере побороть повстанческое сопротивление и переизбраться на второй президентский срок.

В мае 2021 года в Мали произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел полковник Ассими Гоита, который до сих пор находится в статусе временного президента, поскольку выборы в стране так и не были проведены.

Вскоре после прихода Гоиты к власти президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении операции „Бархан“, в рамках которой в стране находился французский миротворческий контингент, с чьей помощью предыдущий президент Ибрагим Кейта боролся с туарегскими сепаратистами.