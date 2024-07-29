ТОП 10: кто из эстонцев стал „любимчиками“ российской прессы?

В 2024 году российская пресса в основном фокусировалась на политиках и военных из Эстонии, но также интересно отметить, какие именно высказывания больше всего раздражали кремлевскую пропагандистскую машину.

Propamon, созданный Propastop, ежедневно мониторит российские медиа на предмет упоминаний Эстонии. Этот инструмент отслеживает RSS-ленты и Twitter-потоки российских изданий. Те каналы, где такие потоки отсутствуют, или новости, которые в них не публикуются, Propamon не фиксирует. Полный список отслеживаемых каналов доступен на сайте бота.

Представленный ниже рейтинг составлен на основе количества упоминаний в почти трех тысячах статей, собранных с помощью Propamon. Следует отметить, что одну и ту же тему обычно освещают сразу несколько российских изданий, и характер подачи материала может значительно различаться. Все ссылки на высказывания эстонских граждан представлены так, как их интерпретировали и подавали российские СМИ, контролируемые Кремлем.

10-е место

В начале года российские читатели были напуганы новостью о том, что „Эстония хочет разместить противопехотные мины у границы с Россией“. Лео Куннас предложил разместить как противотанковые, так и противопехотные мины на границе с Россией, считая это важным шагом для усиления обороны Эстонии. Он подверг резкой критике Оттавскую конвенцию, запрещающую использование противопехотных мин, и призвал страны Балтии выйти из этого соглашения, чтобы обеспечить свою безопасность.

9-е место

Член Европейского парламента Урмас Паэт

Урмас Паэт оказался в центре внимания российской прессы благодаря своей резкой критике российской политики и активному участию в вопросах безопасности и внешней политики Европейского Союза. Наибольший резонанс вызвало его заявление, что Европейский парламент является „центром российской шпионской деятельности“. Паэт утверждал, что в Европарламенте работает около 100 депутатов, которые „танцуют под дудку Кремля“.

8-е место

Командующий дивизией вооружённых сил Вейко-Велло Пальм