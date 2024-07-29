ТОП 10: кто из эстонцев стал „любимчиками“ российской прессы?

В 2024 году российская пресса в основном фокусировалась на политиках и военных из Эстонии, но также интересно отметить, какие именно высказывания больше всего раздражали кремлевскую пропагандистскую машину.
Propamon, созданный Propastop, ежедневно мониторит российские медиа на предмет упоминаний Эстонии. Этот инструмент отслеживает RSS-ленты и Twitter-потоки российских изданий. Те каналы, где такие потоки отсутствуют, или новости, которые в них не публикуются, Propamon не фиксирует. Полный список отслеживаемых каналов доступен на сайте бота.
Представленный ниже рейтинг составлен на основе количества упоминаний в почти трех тысячах статей, собранных с помощью Propamon. Следует отметить, что одну и ту же тему обычно освещают сразу несколько российских изданий, и характер подачи материала может значительно различаться. Все ссылки на высказывания эстонских граждан представлены так, как их интерпретировали и подавали российские СМИ, контролируемые Кремлем.
10-е место
В начале года российские читатели были напуганы новостью о том, что „Эстония хочет разместить противопехотные мины у границы с Россией“. Лео Куннас предложил разместить как противотанковые, так и противопехотные мины на границе с Россией, считая это важным шагом для усиления обороны Эстонии. Он подверг резкой критике Оттавскую конвенцию, запрещающую использование противопехотных мин, и призвал страны Балтии выйти из этого соглашения, чтобы обеспечить свою безопасность.
9-е место
Член Европейского парламента Урмас Паэт
Урмас Паэт оказался в центре внимания российской прессы благодаря своей резкой критике российской политики и активному участию в вопросах безопасности и внешней политики Европейского Союза. Наибольший резонанс вызвало его заявление, что Европейский парламент является „центром российской шпионской деятельности“. Паэт утверждал, что в Европарламенте работает около 100 депутатов, которые „танцуют под дудку Кремля“.
8-е место
Командующий дивизией вооружённых сил Вейко-Велло Пальм
Российские СМИ больше всего освещали беспокойство Пальма по поводу увеличения числа русскоязычных солдат в Вируском батальоне. Пальм отметил, что такая ситуация возникла из-за возможности новобранцев выбирать место службы, и многие предпочли служить ближе к дому.
Кроме того, Пальм сделал неожиданное заявление для российской прессы. В интервью New York Times он сказал, что армии многих стран НАТО не готовы к борьбе с Россией. Это заявление, приятное для Кремля, широко распространилось в российских СМИ.
7-е место
Посол Юри Луйк
Юри Луйк оказался в центре внимания российской прессы благодаря своим решительным заявлениям и активной роли представителя НАТО, где он подчеркивает необходимость укрепления оборонного сотрудничества и поддержания готовности к потенциальным угрозам. Луйк активно поддерживает Украину и призывает НАТО и другие международные организации к более решительным действиям в помощь Украине в ее конфликте с Россией.
Луйк отмечает, что одной из основных проблем вооруженных сил Украины является численное превосходство российской армии, что дает России преимущество. Он сравнил Москву и Киев с двумя боксерами: „Сейчас ситуация такова, что обе стороны напоминают двух уставших боксеров“, — заявил эстонский дипломат в интервью.
6-е место
Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем
Решение Мартина Херема уйти со своего поста летом 2024 года, несмотря на то, что его полномочия должны были продлиться до декабря 2025 года, вызвало большой интерес у российской прессы. Херем объяснил свой уход тем, что ближайшие пару лет не ожидается агрессии против Эстонии, и сейчас подходящее время для назначения нового командующего, который сможет подготовить силы обороны к возможным будущим угрозам.
Российские СМИ активно освещали заявления и действия Херема в отношении России. В апреле 2024 года он заявил, что Эстония готова атаковать российские города в случае нападения со стороны России. Херем подчеркнул готовность уничтожить инфраструктуру в Ивангороде и других российских городах, что вызвало широкий резонанс.
Кроме того, Херем подчеркивал важность потенциальной блокады Балтийского моря для безопасности Эстонии, призывая к более тесному сотрудничеству с Польшей, Швецией и Финляндией. Он отметил, что такое сотрудничество сделает размещение агрессором морской и воздушной обороны в регионе маловероятным.
Российская пресса также отметила комментарии Херема о достижениях российских вооруженных сил, в частности, в области электронной войны и производства снарядов. Эти признания привлекли внимание и стали предметом обсуждения в российских медиа.
5-е место
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс
Российские власти объявили Ляэнеметса в розыск вместе с другими эстонскими политиками и чиновниками, обвиняя его в разрушении советских памятников. Это часть более широкой российской кампании, направленной против политиков и чиновников из стран Балтии и Восточной Европы, участвующих в переносе советских мемориалов.
Кроме того, комментарии и действия Ляэнеметса по отношению к Московскому патриархату и Русской православной церкви вызвали бурную реакцию в России. Министр предложил признать Московский патриархат террористической организацией, что вызвало резкую критику со стороны Марии Захаровой, представителя МИД России, которая назвала это „душевной болезнью“ и „театром абсурда“. Ляэнеметс объяснил, что этот шаг направлен на защиту религиозной свободы в Эстонии и предотвращение агрессивной пропаганды со стороны Московского патриархата.
Ляэнеметс также пригрозил закрыть приходы Русской православной церкви в Эстонии, если они не разорвут связи с Московским патриархатом. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны российских чиновников, которые считают, что это угрожает религиозной свободе и увеличивает напряженность между странами.
Однако Ляэнеметс получил поддержку российских СМИ, когда выступил против лишения права голоса на местных выборах для россиян и белорусов, проживающих в Эстонии, назвав это решение неразумным и недальновидным.
4-е место
Министр обороны Ханно Певкур
Ханно Певкур привлек внимание российской прессы своей решительной поддержкой увеличения обороноспособности НАТО и помощи Украине, подчеркивая важность международного сотрудничества и выполнения общих обязательств.
Российская пресса испытала легкую панику, когда стало известно о планах стран Балтии создать „линию обороны“, в рамках которой Эстония планирует построить 600 бункеров на границе с Россией. По словам Певкура, цель этой линии обороны, включая эстонские бункеры, которые будут построены на границе с Россией и Беларусью, заключается в том, чтобы продержаться два-три дня до прибытия союзников НАТО. Российские СМИ иронично заявили, что бункеры будут использоваться для хранения картофеля.
Певкур также активно поддерживал военную помощь Украине. Он объявил, что Эстония предоставит Украине новый военный пакет помощи на сумму 20 миллионов евро, включающий ракеты ПВО и боеприпасы. По его словам, сейчас для Украины наиболее важны боеприпасы, системы ПВО и электронные средства борьбы. Эстония также предложила увеличить количество украинских военнослужащих, обучающихся в Европейском Союзе, до 100 тысяч.
Министр обороны убежден, что все западные страны должны позволить украинским вооруженным силам наносить ответные удары по Российской Федерации. Украинские военные „должны иметь все возможности для самозащиты“.
Российская пресса также подхватила заявление Певкура, в котором он назвал НАТО „гольф-клубом“, подчеркивая необходимость увеличения оборонных расходов и членских взносов для обеспечения более сильной коллективной обороны.
3-е место
Министр иностранных дел Маргус Цахкна
Маргус Цахкна активно поддерживает Украину и жестко критикует политику России, что вызвало значительное внимание и резкие реакции со стороны российской прессы.
Он обвинил Запад в падении Авдеевки, заявив, что военная поддержка Украины была недостаточной. Цахкна подчеркнул, что Украине требуется больше вооружений и военной помощи для защиты своей территориальной целостности.
Цахкна также отметил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, включая удары по территории России, ссылаясь на геноцид и депортацию детей, которые Россия осуществляет против Украины. Он назвал атаки украинских вооруженных сил на российские нефтеперерабатывающие заводы „самообороной“ и призвал „не драматизировать“ эти события.
Большой резонанс вызвало его заявление после теракта в московском Crocus City Hall. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала комментарий Цахкна „пределом безумия“ и предложила проверить, не употребляет ли он наркотики.
Особое внимание привлекла критика из Грузии в адрес министров иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии, которых обвинили в содействии „попытке свержения правительства“. Цахкна вместе с коллегами из Латвии, Литвы и Исландии посетил Грузию 15 мая, после принятия там закона о внешнем влиянии, вдохновленного российским законодательством, ограничивающего деятельность гражданского общества и независимых СМИ. Министры встретились с грузинскими политиками, провели совместную пресс-конференцию и присоединились к протестующим, выступив с речью на митинге. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что такого поведения не ожидают от министров иностранных дел стран ЕС.
Российская пресса также критиковала заявление Цахкна о том, что Эстония не будет участвовать в инаугурации Владимира Путина. „Эстония не может легитимизировать дипломатические отношения с страной-агрессором, и мы решили не участвовать в церемонии инаугурации Путина,“ – заявил Цахкна.
2-е место
Президент Алар Карис
Карис заявил, что Эстония сделает все возможное, чтобы „поставить Россию на колени“ до начала серьезных переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Этот комментарий вызвал бурную реакцию в российской прессе и был воспринят как сознательная провокация. Также обсуждается состояние здоровья президента Эстонии. Представители Министерства иностранных дел России и другие чиновники резко отреагировали на его слова, призывая президента Эстонии тщательно подбирать выражения и называя высказывания Кариса провокационными и нереалистичными.
Президент Карис назвал украинский кризис „определяющим моментом для поколения“ в Европе, подчеркнув, что слабость не ведет к миру, и страны ЕС должны проявить решительность.
Российская пресса также активно обсуждала позицию Кариса по прекращению использования русского языка в эстонских школах. Он отметил, что переход на эстонский язык необходим для создания равных возможностей для молодежи. Эта тема вызвала широкий резонанс, так как затрагивает русскоязычное сообщество Эстонии. RIA Novosti охарактеризовало этот процесс как неизбежный, но сложный, тогда как другие российские СМИ критиковали его как нарушение международных прав человека.
Карис также подписал закон о конфискации российских активов. Согласно сообщению Regnum, 15 мая парламент Эстонии принял закон, позволяющий конфисковать замороженные российские активы для передачи их Украине. Посольство России в Таллине заявило, что такое изъятие будет признано открытым воровством, и Москва примет ответные меры.
Кроме того, Карис говорил о важности экономических вопросов и укрепления обороноспособности Эстонии. Он подчеркнул, что несмотря на сложные отношения с Россией, Эстония продолжит инвестировать в оборону и готовиться к возможным угрозам. Российская пресса интерпретировала это как запугивание и военную истерию, заявив, что Эстония пытается создать напряженность между НАТО и Россией.
1-е место
Премьер-министр Кая Каллас
Кая Каллас привлекла к себе наибольшее внимание российской прессы в первой половине года. Статьи о ней появляются почти каждую неделю, охватывая деятельность правительства Эстонии, НАТО и ЕС, а также возможные карьерные перспективы Каллас. Однако обсуждаются и другие темы, связанные с ней.
Как и Лаури Ляэнеметс, Кая Каллас объявлена в розыск в России. Каллас назвала это запугиванием со стороны России и подчеркнула, что это не остановит Эстонию в поддержке Украины и укреплении европейской безопасности. Российская пресса активно освещала этот инцидент, ссылаясь на удаление советских памятников в Эстонии, что стало причиной такого шага. Несмотря на это, премьер-министр обещает продолжить демонтаж советских монументов. Однако, по сообщениям российской прессы, эстонские чиновники обеспокоены, что премьер-министра могут выдать России в любое время.
Российская пресса передает, что Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой большую угрозу для НАТО. Европа и НАТО должны подготовиться к угрозе со стороны России в течение следующих пяти лет. Премьер-министр отметила, что страны Балтии особенно уязвимы. Кроме того, Каллас объявила, что Эстония прекратит финансирование русскоязычного образования и назвала жителей страны „самыми большими нытиками“ региона. По мнению российской прессы, большинство эстонцев не хотят видеть Каю Каллас в роли премьер-министра и требуют её отставки. Для описания методов Каи и нацистов в Эстонии добавляется, что „русских и белорусов приравнивают к заключенным“.
Премьер-министр призвала западные страны конфисковать замороженные активы России и направить их на помощь Украине. Она считает, что это законный и необходимый шаг. Кроме того, по её мнению, Запад должен использовать все возможности для помощи Киеву, включая отправку войск в Украину.
Одно из самых забавных освещений связано с русофобским заявлением, будто Каллас ест русских на завтрак. Это абсурдное утверждение появилось из анонимного источника и быстро распространилось. Каллас ответила на это с юмором, пояснив, что её завтрак состоит из мюсли, йогурта и черники, а не из русских.
Regnum пишет весьма драматично о будущем Европейского Союза, утверждая, что выдвижение премьер-министра Каи Каллас на должность высокого представителя ЕС по внешней политике означает, что „вечная жертва“ Кая Каллас продолжит курс ЕС на противостояние с Россией.
Приведенные примеры показывают, как российские СМИ цитируют заявления и действия Каи Каллас и других эстонцев, особенно когда они касаются чувствительных для Кремля тем. Конечно, мысли эстонцев часто искажаются и вырываются из контекста, чтобы создать негативное впечатление об Эстонии и ее лидерах для российских читателей.
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