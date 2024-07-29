„Великолепный проект!“ Финская компания не смогла получить разрешение на транспортные перевозки в Эстонии, но нашла лазейку в законе

Гигантская ветряная электростанция в Тоотси будет достроена на севере Пярнуского уезда уже в этом году. „Зеленая“ дочка Eesti Energia - компания Enefit Green - занималась планированием этого проекта много лет. Предполагается, что в будущем электростанция будет обеспечивать десятую часть общего потребления электроэнергии в Эстонии.