29.07.2024, 14:33
„Великолепный проект!“ Финская компания не смогла получить разрешение на транспортные перевозки в Эстонии, но нашла лазейку в законе
ФОТО: | Scanpix
Государство не выдало финской компании исключительное разрешение на исторически масштабную транспортную перевозку. Однако лазейка в законе позволила финнам перерегистрировать автомобили на бумаге - и они превратились в эстонские!
Гигантская ветряная электростанция в Тоотси будет достроена на севере Пярнуского уезда уже в этом году. „Зеленая“ дочка Eesti Energia - компания Enefit Green - занималась планированием этого проекта много лет. Предполагается, что в будущем электростанция будет обеспечивать десятую часть общего потребления электроэнергии в Эстонии.
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