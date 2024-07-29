Эстонский Экспресс
29.07.2024, 14:33

„Великолепный проект!“ Финская компания не смогла получить разрешение на транспортные перевозки в Эстонии, но нашла лазейку в законе

 
ГИГАНТСКИЙ ПРОЕКТ: Элементы ветряков перевозили в Пярнумаа по ночам в течение нескольких месяцев. Транспортировка обошлась в миллионы евро.
ГИГАНТСКИЙ ПРОЕКТ: Элементы ветряков перевозили в Пярнумаа по ночам в течение нескольких месяцев. Транспортировка обошлась в миллионы евро.
ФОТО: Enefit Green | Scanpix

Государство не выдало финской компании исключительное разрешение на исторически масштабную транспортную перевозку. Однако лазейка в законе позволила финнам перерегистрировать автомобили на бумаге - и они превратились в эстонские!

Гигантская ветряная электростанция в Тоотси будет достроена на севере Пярнуского уезда уже в этом году. „Зеленая“ дочка Eesti Energia - компания Enefit Green - занималась планированием этого проекта много лет. Предполагается, что в будущем электростанция будет обеспечивать десятую часть общего потребления электроэнергии в Эстонии.

На бывшем торфяном болоте устанавливают 38 ветряных турбин. Они огромны: длина одних только лопастей составляет 80 метров. Перевезти их в болото - задача непростая.

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