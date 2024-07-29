В Карелии размыло временную перемычку на Беломорканале. Несколько человек пропали без вести

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что разрушены 13 домов, спасены три человека, пострадали девять человек. Шесть человек числятся пропавшими без вести, их ищут. Позже МЧС по Карелии сообщило, что найдены двое человек — один взрослый и один ребенок. Пропавшими без вести остаются четыре человека. При этом глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева рассказала ТАСС, что число пропавших без вести выросло до семи.