В Карелии размыло временную перемычку на Беломорканале. Несколько человек пропали без вести
По словам чиновника, „по направлению движения сброса воды“ находится дачный кооператив „Балтийский“. „При шлюзе прописаны 11 человек“, — добавил он.
На место выехали 50 сотрудников местного управления МЧС и 65 человек из Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В готовность приведены силы и средства медицины катастроф и санавиация, заявил Парфенчиков.
ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что разрушены 13 домов, спасены три человека, пострадали девять человек. Шесть человек числятся пропавшими без вести, их ищут. Позже МЧС по Карелии сообщило, что найдены двое человек — один взрослый и один ребенок. Пропавшими без вести остаются четыре человека. При этом глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева рассказала ТАСС, что число пропавших без вести выросло до семи.
По данным агентства, прорыв перемычки, установленной на время реконструкции канала, находится на территории поселка Надвоицы. По состоянию на 2023 год, там проживали около шести тысяч человек.