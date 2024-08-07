День рождения или конференция – проведенное в Sõlm мероприятие запомнится надолго!
Современное пространство для праздников Sõlm предлагает все необходимое для проведения незабываемого мероприятия. Притом неважно, хотите вы организовать конференцию, тренинг, семинар, корпоратив или поминки или планируете масштабно отметить день рождения в кругу родных и друзей.
Пространство для праздников Sõlm, которое находится всего в 15 минутах на автомобиле от центра Таллинна, можно идеально адаптировать под ваши нужды. В распоряжении посетителей здесь современная акустическая система самого высокого качества, эффектное сценическое освещение и огромный LED-экран размером 13 м2.
„Если в классических пустых помещениях для проведения праздников правильного настроения добиться непросто, то благодаря интерьеру Sõlm здесь можно создать именно такую атмосферу, какая нужна для конкретного мероприятия, будь то подходящая среда для театрализованного представления или мероприятия с живыми выступлениями, рабочей встречи или камерного мероприятия“, – описывает руководитель Väo Keskus Элис Каурсон.
Расположенное в Таллинне 430-метровое пространство для праздников Sõlm особенно выделяется своим фитодизайном и гигантским аквариумом – несложно забыть, что ты находишься совсем недалеко от центра Таллинна, а не где-то на природе, вдали от городской суеты.
„Многие из предприятий, проводивших здесь тренинги, отмечали, что зеленая среда становится приятным разнообразием в сравнении с бетонными стенами офиса или унылыми конференц-залами. Творческие способности работников здесь выходят на абсолютно новый уровень, и для этого даже не приходится на несколько дней вывозить коллектив за город“, – улыбается Каурсон.
Помимо тренингов и конференций, в Sõlm уже успешно проводили киновечера и даже театральные постановки на 300 зрителей с участием излюбленных эстонских актеров.
„Пространственное решение Sõlm отличается большой гибкостью. Без особого труда здесь можно создать театральный зал на 300 зрителей, вмещающий до 200 человек конференц-зал или банкетный зал на 250 гостей“, – рассказывает Каурсон.
Находящееся в Таллинне пространство для праздников подходит для фуршетов и небольших совещаний на несколько десятков человек. „Опытный персонал Sõlm всегда готов прийти на помощь и поможет найти наилучшее пространственное решение с учетом характера мероприятия“, – добавляет Каурсон.
Для мероприятия также можно заказать кейтеринг. Кроме того, в распоряжении клиентов услуги ведущего вечера, фотографа, видеографа и подходящая музыка. „Благодаря нашей широкой сети партнеров, мы можем предложить клиенту комплексное решение по проведению мероприятия“, – говорит она.
В отличие от других подобных центров, Sõlm также предлагает размещение – в распоряжении сотрудников и гостей, приехавших издалека, гостевые квартиры центра Väo Keskus, расположенного в том же здании.
„Также в их распоряжении сауна и хорошо оборудованный тренажерный зал для тех, кто привык начинать или заканчивать день тренировкой“, – говорит Каурсон. Серьезным преимуществом Sõlm, по ее словам, является и большая бесплатная парковка.
„Наша цель – сделать так, чтобы Sõlm стал лучшей в Таллинне средой для проведения рабочих и частных мероприятий. Мы смеем заверить, что проведенные здесь мероприятия и спустя несколько лет участники будут вспоминать добрым словом!“ – добавляет она.
Узнать о Sõlm больше и отправить запрос об использовании пространства для праздников можно на сайте www.solm.ee