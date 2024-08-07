День рождения или конференция – проведенное в Sõlm мероприятие запомнится надолго!

Пространство для праздников Sõlm, которое находится всего в 15 минутах на автомобиле от центра Таллинна, можно идеально адаптировать под ваши нужды. В распоряжении посетителей здесь современная акустическая система самого высокого качества, эффектное сценическое освещение и огромный LED-экран размером 13 м2.

„Если в классических пустых помещениях для проведения праздников правильного настроения добиться непросто, то благодаря интерьеру Sõlm здесь можно создать именно такую атмосферу, какая нужна для конкретного мероприятия, будь то подходящая среда для театрализованного представления или мероприятия с живыми выступлениями, рабочей встречи или камерного мероприятия“, – описывает руководитель Väo Keskus Элис Каурсон.

Расположенное в Таллинне 430-метровое пространство для праздников Sõlm особенно выделяется своим фитодизайном и гигантским аквариумом – несложно забыть, что ты находишься совсем недалеко от центра Таллинна, а не где-то на природе, вдали от городской суеты.

„Многие из предприятий, проводивших здесь тренинги, отмечали, что зеленая среда становится приятным разнообразием в сравнении с бетонными стенами офиса или унылыми конференц-залами. Творческие способности работников здесь выходят на абсолютно новый уровень, и для этого даже не приходится на несколько дней вывозить коллектив за город“, – улыбается Каурсон.

Помимо тренингов и конференций, в Sõlm уже успешно проводили киновечера и даже театральные постановки на 300 зрителей с участием излюбленных эстонских актеров.

„Пространственное решение Sõlm отличается большой гибкостью. Без особого труда здесь можно создать театральный зал на 300 зрителей, вмещающий до 200 человек конференц-зал или банкетный зал на 250 гостей“, – рассказывает Каурсон.