Полковник польской контрразведки: перемирие в Украине позволит России нанести гибридный удар по Европе всей своей мощью

Достаточно того, что мы проспали время, когда появилась возможность помочь Беларуси стать свободной. Проспали, потому что европейские политики, в том числе и польские, были больше заинтересованы в политкорректности, чем в помощи белорусскому европейскому народу, который пытался освободить свою родину от гнета диктатуры, а теперь оказался полностью порабощенным Российской империей. Европейские политики вместо жестких решений принимали нелепые санкции. Это говорит о том, что большинство экспертов ЕС даже три года назад не знали Россию и надеялись на какие-то перемены с помощью санкций, которые на самом деле били по обыкновенным гражданам страны, которая сейчас могла бы быть на нашей стороне. Это также показывает, что наши эксперты, имеющие влияние на политиков, не имеют представления о принципах гибридной войны, потому что то, что произошло в Беларуси, идеально вписывается в схему гибридной войны. Так был потерян один из самых больших шансов выиграть одну из главных битв кампании против Кремля, если бы режим Лукашенко был свергнут в Беларуси три года назад, Путин бы десять раз подумал, стоит ли нападать на Украину, имея под боком независимую и демократическую Беларусь .

Я думаю, что мы способны управиться с Москвой силами таких стран, как Польша, Финляндия, Литва, Эстония, Латвия, Украина, Швеция при поддержке (или, по крайней мере, без вмешательства) со стороны Германии, Франции и Великобритании. Конечно, это был бы кровавый конфликт, но Россия больше не является непобедимой, более того она даже находится в упадке, и ее дни сочтены. Каждая империя в какой-то момент падает, и это не происходит в одночасье, это всегда постоянный процесс. Так было с Римом, так происходит и с Россией, причем ее упадок начался в начале 1990-х годов и сейчас ускоряется. Я специально не упоминаю здесь США, потому что Европа должна наконец поверить в себя. У США есть интересы в Европе, но еще больше у них интересов в Тихоокеанском регионе. Учитывая американские интересы в Тихом океане и других направлениях, где американцы должны присутствовать, США нуждаются в Европе больше, чем мы в них, и, возможно, нам европейцам пора помочь Вашингтону это осознать. Война в Украине показала, что Россия больше не является той угрозой, которой ее постоянно изображали. Кроме того, не следует забывать, что население ЕС составляет полмиллиарда человек, а население России – 130 миллионов, и что наши армии в целом превосходят российскую армию по оснащению и современному вооружению. Я считаю, что сейчас велика вероятность того, что Европа, с помощью или без помощи США, „разведет огонь под мангалом и приготовит шашлык“ на Красной площади, напротив мавзолея Ленина. И это не будет что-то новым, ведь если посмотреть исторически, то Литва и Польша были единственными странами, кому удалось взять Москву в 1610 году, поставив Кремль на колени, и не на один день. Это хорошо помнят даже сами русские, ведь у них есть свой праздник, посвященный этому событию – День народного единства, который отмечается 4 ноября. Конечно, я против открытого конфликта и развязывания открытой войны, но я убежден, что есть другие, гораздо более простые и эффективные способы победить Россию и прекратить не только конфликт в Украине, но и устранить угрозу, исходящую с Востока.