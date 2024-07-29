29.07.2024, 11:20
МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: центристы открыли сезон охоты на предателей
„Интересы русских представляет Кылварт. Кто не с ним - предатель“
ФОТО: | Delfi Meedia
Массовый исход известных политиков из Центристской партии вызвал в обществе появление новой громогласной и обличающей риторики о простых предателях (применительно к политикам с эстонскими корнями) и предателях всех русских, если речь идет о политиках с русским происхождением. До этого момента переход политиков из одной партии в другую таких бурных эмоций, обвинений и обличений почему-то не вызывал, пишет Мария Юферева-Скуратовски.