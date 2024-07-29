Мнение
29.07.2024, 11:20

МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: центристы открыли сезон охоты на предателей

 
„Интересы русских представляет Кылварт. Кто не с ним - предатель“
Михаил Кылварт, Мария Юферева-Скуратовски
Михаил Кылварт, Мария Юферева-Скуратовски
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

Массовый исход известных политиков из Центристской партии вызвал в обществе появление новой громогласной и обличающей риторики о простых предателях (применительно к политикам с эстонскими корнями) и предателях всех русских, если речь идет о политиках с русским происхождением. До этого момента переход политиков из одной партии в другую таких бурных эмоций, обвинений и обличений почему-то не вызывал, пишет Мария Юферева-Скуратовски.

Охота на предателей началась

Если мы посмотрим на нынешний состав парламента, то окажется, что около трети депутатов хотя бы раз в жизни меняли партию. Несмотря на то, что любой уход политика из партии сопровождался напряженными отношениями и негативными эмоциями, в спину уходящих не летели разъяренные проклятия и обвинения в предательстве от бывших коллег. Скорее эту ситуацию все хотели как можно быстрее забыть.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии