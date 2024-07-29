МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: центристы открыли сезон охоты на предателей

Охота на предателей началась

Если мы посмотрим на нынешний состав парламента, то окажется, что около трети депутатов хотя бы раз в жизни меняли партию. Несмотря на то, что любой уход политика из партии сопровождался напряженными отношениями и негативными эмоциями, в спину уходящих не летели разъяренные проклятия и обвинения в предательстве от бывших коллег. Скорее эту ситуацию все хотели как можно быстрее забыть.