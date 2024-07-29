„Ты понимаешь, что ей было 12?“ Волейболист-пляжник, отсидевший за изнасилование, сыграл в Париже
– Буууууууу! Буууууууу!
Трибуны загудели, когда диктор представил Стивена ван де Вельде.
Некоторые зрители начали непонимающе переглядываться. Тем более, что его партнера Мэттью Иммерса и соперников – итальянцев Адриана Карамбула и Алекса Раньери встретили овациями. Не все в курсе, что Стивен, 29-летний уроженец Амстердама, провел год в тюрьме. За изнасилование 12-летней девочки, пишет Sports.ru.
А сейчас он – на Олимпийских играх в Париже.
Его приговорили к 4 годам, а судья сказала „теперь все мечты представлять страну разбиты“
Это было 10 лет назад. Ему – 19, ей – 12. Он в Амстердаме, она в английском Милтон-Кинси. Они безудержно переписывались в соцсетях. Спустя 4 месяца Стивен прилетел.
Когда все случилось, Ван де Вельде рассказал юной подруге про особые таблетки, ведь они не предохранялись. Однако как раз во время покупки у взрослых появились вопросы: зачем такое маленькой девочке? Подключилась полиция.
В марте 2016-го волейболист признал себя виновным по четырем пунктам изнасилования. Принуждения не было, но ему вменялось манипулирование, плюс девочка потом испытывала чувство стыда и перенесла передозировку, желая причинить себе боль.
Он плакал во время заседания. Королевский суд приговорил его к 4 годам заключения.
„У юной, наивной, глупой девочки сложилось мнение, что вы ее любите, – приводит „Спорт БО“ слова судьи Фрэнсис Шеридан во время вынесения приговора. – На самом деле вы знали ее только в интернете, никогда раньше не встречали и прекрасно осознавали разницу в возрасте.
Вы были потенциальным олимпийцем. У вас была возможность прекрасного будущего. Ваши действия разрушили вашу жизнь. Если бы вы никогда не приехали в Англию и не совершили эти преступления, вы могли бы стать лидером в своем виде спорта. Все надежды представлять свою страну теперь превратились в разбитую мечту“.
Часть срока Стивен провел в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды. И суммарно проведя за решеткой год, вышел на свободу. Дело в разнице законов. У англичан 12-летний ребенок ни при каких обстоятельствах не может дать согласие на секс, а вот у голландцев в случае обоюдного желания нарушение квалифицируется мягче.
В 2018-м ван де Вельде прошел психологические тесты от национального олимпийского комитета и федерации – и получил разрешение вернуться в профессиональный волейбол.
„Я не могу изменить того, что случилось, поэтому мне придется нести ответственность за свои действия. Это была самая большая ошибка в моей жизни“, – говорил он тогда.
6 лет до Стивена никому, кроме голландцев, не было дела. Он выступал на чемпионатах Европы и мира, был на турнирах в различных странах, в том числе в России. Женился на пляжнице Ким – она на 2 года старше него. Несколько лет назад у них родился ребенок.
Но этой весной начались призывы отменить его и не пускать на Олимпийские игры в Париж.
Ван де Вельде вернулся в волейбол 6 лет назад. Почему главный скелет из его прошлого достали именно сейчас?
„Эту волну пару месяцев назад начали разгонять несколько стран – в основном британцы и австралийцы“, – объяснил репортер De Telegraaf Виллем Хелд. Он один из немногих, кто оказался готов пообщаться на эту тему. Хотя оцените, сколько журналистов пришло в микст-зону после матча голландской пары.
Британские и немецкие репортеры наотрез отказывались говорить под диктофон.
– Почему? – уточняю у них.
– Потому что мы не можем честно сказать, что думаем. Могут быть проблемы.
– Какого рода?
– Мы не хотим говорить об этом.
– Но вы же сюда пришли писать именно про это?
– Нет, про замечательные блоки ван де Вельде и его классные подачи! Конечно, про это. Но сами говорить ничего не будем.
***
Британский журналист, отказавшийся общаться, кричал во время вопросов Мэттью Иммерсу – партнеру ван де Вельде: „Ей было 12! Ты понимаешь это?“…
Иммерс вообще не при делах. Но ему пришлось взять все вопросы за партнера на себя. Потому что тот в микст-зону не пошел.
Пресс-атташе голландской сборной по-человечески попросил хотя бы немного поспрашивать Мэттью про волейбол. „Это же такой праздник для него. А какой здесь потрясающий вид, какая атмосфера“.
Однако мало кому было дело до чувств спортсмена. Все вопросы били исключительно в сторону ван де Вельде. Иммерс мастерски лавировал, и 10 минут его ответов можно вместить в несколько предложений.
„Мы расстроены, что все так происходит. Была большая дискуссия, но Стивен после этого играл несколько лет. А теперь все закрутилось с новой силой.
Он не пришел в микст-зону, потому что мы хотим пройти по турниру как можно дальше, ему нужно сохранять голову и психологическое состояние в комфорте. Будет лучше, если он отдохнет. Ему стоит фокусироваться только на игре. Мое отношение к той ситуации? Это была очень плохая история. Но он уже понес наказание“.
Итальянцы, кстати, традиционные пятюни во время смены сторон голландцу отбивали, да и руку после своей победы пожали. Но говорить об этом тоже отказались. „Сегодня – только про волейбол“, – отрезал Карамбула.
***
– Для нашей страны это не является важной темой, потому что Стивен играет на топ-уровне уже 6 лет по всему миру, – разъяснил Виллем Хелд. – Если он участвует на чемпионатах Европы и мира, то почему не может соревноваться на Олимпийских играх? Это нелепо. Только из-за того, что эту историю начали раскачивать Великобритания и Австралия? Подайте в CAS, если считаете это неправомерным.
– В Нидерландах эта тема вообще не освещается?
– Не освещалась последние 5 лет. Дискуссия была в первый год, но невозможно же мусолить это вечно. Но сейчас снова приходится писать, потому что весь мир только теперь решил сойти с ума по этой истории.
– Люди в вашей стране скорее поддерживают ван де Вельде?
– Начнем с того, что он не такая большая звезда. Стивена вообще знают немногие. Что касается этического отношения, то в основном считают примерно так: „Он сделал ошибку, и это плохо. Но второй шанс ему стоит дать“.
При этом открыто защищать его не хотят, ведь вам тут же скажут: „Ага, ты оправдываешь преступника“. Так что говорить об этой теме действительно нелегко. Но мне больше всего не нравится не факт обсуждения такого вопроса – это как раз нормально, – а то, как все в этой истории происходит. Спустя кучу времени несколько стран решили разжечь ситуацию – и все вдруг всполошились. Вот это мне кажется нездоровым.
***
Сам ван де Вельде с момента первых публикаций про него в этом году не общается с журналистами. В том числе с голландскими. И вообще, он на этой Олимпиаде едва ли чувствует себя уютно. МОК даже поселил его отдельно.
„Думаю, вот из-за этого он точно не переживает, – поделился мнением Хелд. – Стивен понимает, почему так происходит. И для него будет даже лучше избегать лишнего ажиотажа. А когда-нибудь он нам обязательно расскажет, как пережил эти дни“.
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