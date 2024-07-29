„Ты понимаешь, что ей было 12?“ Волейболист-пляжник, отсидевший за изнасилование, сыграл в Париже

Часть срока Стивен провел в Великобритании, а затем был экстрадирован в Нидерланды. И суммарно проведя за решеткой год, вышел на свободу. Дело в разнице законов. У англичан 12-летний ребенок ни при каких обстоятельствах не может дать согласие на секс, а вот у голландцев в случае обоюдного желания нарушение квалифицируется мягче.

Вы были потенциальным олимпийцем. У вас была возможность прекрасного будущего. Ваши действия разрушили вашу жизнь. Если бы вы никогда не приехали в Англию и не совершили эти преступления, вы могли бы стать лидером в своем виде спорта. Все надежды представлять свою страну теперь превратились в разбитую мечту“.

„У юной, наивной, глупой девочки сложилось мнение, что вы ее любите, – приводит „Спорт БО “ слова судьи Фрэнсис Шеридан во время вынесения приговора. – На самом деле вы знали ее только в интернете, никогда раньше не встречали и прекрасно осознавали разницу в возрасте.

Он плакал во время заседания. Королевский суд приговорил его к 4 годам заключения.

В марте 2016-го волейбол ист признал себя виновным по четырем пунктам изнасилования. Принуждения не было, но ему вменялось манипулирование, плюс девочка потом испытывала чувство стыда и перенесла передозировку, желая причинить себе боль.

Когда все случилось, Ван де Вельде рассказал юной подруге про особые таблетки, ведь они не предохранялись. Однако как раз во время покупки у взрослых появились вопросы: зачем такое маленькой девочке? Подключилась полиция.

Это было 10 лет назад. Ему – 19, ей – 12. Он в Амстердаме, она в английском Милтон-Кинси. Они безудержно переписывались в соцсетях. Спустя 4 месяца Стивен прилетел.

Его приговорили к 4 годам, а судья сказала „теперь все мечты представлять страну разбиты“

А сейчас он – на Олимпийских играх в Париже .

Некоторые зрители начали непонимающе переглядываться. Тем более, что его партнера Мэттью Иммерса и соперников – итальянцев Адриана Карамбула и Алекса Раньери встретили овациями. Не все в курсе, что Стивен, 29-летний уроженец Амстердама, провел год в тюрьме. За изнасилование 12-летней девочки, пишет Sports.ru.

В 2018-м ван де Вельде прошел психологические тесты от национального олимпийского комитета и федерации – и получил разрешение вернуться в профессиональный волейбол.

„Я не могу изменить того, что случилось, поэтому мне придется нести ответственность за свои действия. Это была самая большая ошибка в моей жизни“, – говорил он тогда.

6 лет до Стивена никому, кроме голландцев, не было дела. Он выступал на чемпионатах Европы и мира, был на турнирах в различных странах, в том числе в России. Женился на пляжнице Ким – она на 2 года старше него. Несколько лет назад у них родился ребенок.

Но этой весной начались призывы отменить его и не пускать на Олимпийские игры в Париж.

Ван де Вельде вернулся в волейбол 6 лет назад. Почему главный скелет из его прошлого достали именно сейчас?

„Эту волну пару месяцев назад начали разгонять несколько стран – в основном британцы и австралийцы“, – объяснил репортер De Telegraaf Виллем Хелд. Он один из немногих, кто оказался готов пообщаться на эту тему. Хотя оцените, сколько журналистов пришло в микст-зону после матча голландской пары.

Британские и немецкие репортеры наотрез отказывались говорить под диктофон.

– Почему? – уточняю у них.

– Потому что мы не можем честно сказать, что думаем. Могут быть проблемы.

– Какого рода?

– Мы не хотим говорить об этом.

– Но вы же сюда пришли писать именно про это?

– Нет, про замечательные блоки ван де Вельде и его классные подачи! Конечно, про это. Но сами говорить ничего не будем.

***

Британский журналист, отказавшийся общаться, кричал во время вопросов Мэттью Иммерсу – партнеру ван де Вельде: „Ей было 12! Ты понимаешь это?“…

Иммерс вообще не при делах. Но ему пришлось взять все вопросы за партнера на себя. Потому что тот в микст-зону не пошел.

Пресс-атташе голландской сборной по-человечески попросил хотя бы немного поспрашивать Мэттью про волейбол. „Это же такой праздник для него. А какой здесь потрясающий вид, какая атмосфера“.