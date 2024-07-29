Выборы в Венесуэле: власти и оппозиция спорят, кто победил

Избирательная комиссия Венесуэлы объявила победителем президентских выборов правителя страны Николаса Мадуро. После обработки 80 процентов бюллетеней Мадуро набирает 51,2 процента голосов, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа - 44,2 процента, заявило ведомство в Каракасе в ночь на понедельник, 29 июля. Данный результат „необратим“, указал глава избиркома Эльвис Аморосо. По его словам, явка на выборы составила 59 процентов.

Между тем оппозиция заявляет о своей победе на президентских выборах. Соперник Мадуро Эдмундо Гонсалес получил 70 процентов голосов, сообщила лидер оппозиционного движения Vente Venezuela Мария Корина Мачадо. Она подчеркнула, что широкая поддержка Гонсалеса избирателями очевидна, о чем свидетельствуют многочисленные предвыборные опросы и подсчеты голосов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о „существенных проблемах и серьезной обеспокоенности“ в связи с выборами в Венесуэле. „У нас имеются серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю и голоса венесуэльского народа“, - отметил он в Токио. Ранее он призвал власти Венесуэлы провести „честный и прозрачный“ подсчет голосов избирателей и подчеркнул, что международное сообщество „очень внимательно за этим наблюдает и соответствующим образом отреагирует“.

Опросы прочили поражение правителю Мадуро

Предвыборные опросы предсказывали поражение 61-летнему правителю Венесуэлы Николасу Мадуро, баллотировавшемуся на третий шестилетний срок от правящей Единой социалистической партии. При нем экономика Венесуэлы, некогда крупнейшей страны-добытчика нефти в Южной Америке, свалилась в гиперинфляцию, а из страны бежало около семи миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый гражданин. Режим Мадуро подавляет оппозицию и гражданское общество с помощью силовых репрессий.