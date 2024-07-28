Узбекистан впервые в истории завоевал золото Олимпиады в дзюдо

Дзюдоистка Диёра Келдиёрова принесла Узбекистану первое золото Олимпийских игр в Париже, победив в весовой категории до 52 кг, пишет РБК.
26-летняя Келдиёрова стала первой узбекской олимпийской чемпионкой по дзюдо и первой женщиной — призером Игр в этом виде спорта.
В 1/8 финала узбечка победила чемпионку Олимпиады в Токио и четырехкратную чемпионку мира Уту Абэ, которая не проигрывала с 2019 года.
В финальной схватке Келдиёрова была сильнее чемпионки Игр-2020 в весовой категории до 48 кг Дистрии Красничи из Косово.
Бронзовыми призерами стали француженка Амандин Бушар и бразильянка Ларисса Пимента.
Келдиёрова — двукратная чемпионка Азии (2019, 2022 годы) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2023, 2024).
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