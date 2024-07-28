ОИ-2024 | Умница! Энели Ефимова проходит в финал!

Ефимова, стартовавшая на Олимпийских играх в воскресенье утром, преодолела в квалификации 100 метров за 1:06.24. Ей не хватило 16 сотых до рекорда Эстонии, записанного на ее имя. В финал прошли 16 женщин, эстонка в сравнении времен оказалась восьмой. Южноафриканская спортсменка Татьяна Смит была самой быстрой в предварительных соревнованиях с результатом 1.05.00.