ОИ-2024 | Умница! Энели Ефимова проходит в финал!(18)
17-летняя Энели Ефимова прошла в финал женской дистанции на 100 метров брассом в олимпийском бассейне Парижа. В воскресенье вечером состоялись два полуфинала, где эстонская спортсменка показала 8-й результат.
Энели в полуфинале проплыла дистанцию за 1.06,23.
Ефимова, стартовавшая на Олимпийских играх в воскресенье утром, преодолела в квалификации 100 метров за 1:06.24. Ей не хватило 16 сотых до рекорда Эстонии, записанного на ее имя. В финал прошли 16 женщин, эстонка в сравнении времен оказалась восьмой. Южноафриканская спортсменка Татьяна Смит была самой быстрой в предварительных соревнованиях с результатом 1.05.00.
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