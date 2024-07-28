28.07.2024, 21:31
В Эстонии штормовое предупреждение: как избежать гидроудара и других проблем с машиной во время ливня?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье и понедельник в Эстонии повсеместно пройдут ливневые дожди. Ответственные службы выпустили предупреждения о возможных наводнениях или затоплении отдельных участков по всей стране. Чем это может грозить владельцам автомашин? И как избежать проблем? Разбирался латвийский портал Delfi.
Что такое гидроудар?
Это очень серьезная неприятность, которая может возникнуть из-за того, что вы заехали в глубокую лужу, и вода через воздухозаборник попала в двигатель. При резком проникновении жидкости в цилиндры и камеры сгорания происходит скачок давления, потому что вода сжимается гораздо хуже, чем воздух или горючая смесь. Двигатель резко, с характерным ударом останавливается.
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