В Эстонии штормовое предупреждение: как избежать гидроудара и других проблем с машиной во время ливня?

Что такое гидроудар?

Это очень серьезная неприятность, которая может возникнуть из-за того, что вы заехали в глубокую лужу, и вода через воздухозаборник попала в двигатель. При резком проникновении жидкости в цилиндры и камеры сгорания происходит скачок давления, потому что вода сжимается гораздо хуже, чем воздух или горючая смесь. Двигатель резко, с характерным ударом останавливается.