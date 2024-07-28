Авто
28.07.2024, 21:31

В Эстонии штормовое предупреждение: как избежать гидроудара и других проблем с машиной во время ливня?

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После ливня
После ливня
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В воскресенье и понедельник в Эстонии повсеместно пройдут ливневые дожди. Ответственные службы выпустили предупреждения о возможных наводнениях или затоплении отдельных участков по всей стране. Чем это может грозить владельцам автомашин? И как избежать проблем? Разбирался латвийский портал Delfi.

Что такое гидроудар?

Это очень серьезная неприятность, которая может возникнуть из-за того, что вы заехали в глубокую лужу, и вода через воздухозаборник попала в двигатель. При резком проникновении жидкости в цилиндры и камеры сгорания происходит скачок давления, потому что вода сжимается гораздо хуже, чем воздух или горючая смесь. Двигатель резко, с характерным ударом останавливается.

Чем выше обороты мотора в момент гидроудара, тем тяжелее последствия.

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