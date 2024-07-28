Парад в честь дня ВМФ России: в нем не участвовали корабли, об уничтожении которых говорила Украина

Во время трансляции Главного морского парада в честь дня ВМФ показали лишь два корабля Черноморского флота. Ими стали корвет „Меркурий“, который с 2024 года выполняет задачи на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат „Адмирал Григорович“, пишет BBC News Русская служба.

В этом году трансляция впервые объединила парады в Санкт-Петербурге (традиционная часть его в Кронштадте в этом году была отменена), в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в сирийском Тартусе.

В Санкт-Петербурге парад принимал президент России Владимир Путин.

При этом сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флотов главнокомандующему ВМФ.

„Военнослужащие частей и соединений Черноморского флота в настоящее время несут боевое дежурство по охране южных рубежей России и выполняют задачи в ходе специальной военной операции“, — заявил диктор во время трансляции.

При этом ни один из кораблей, которые по заявлениям украинской стороны, были за прошедший год повреждены или уничтожены в Черном море, включая приданные силы из других флотов, продемонстрирован не был.

С 2022 года украинские военные атаковали более 20 российских кораблей и судов обеспечения — хронику ударов и список потерь можно посмотреть в нашем материале:

При этом в Каспийске в празднике участвовал МРК „Великий Устюг“ (корабль не принадлежит Черноморскому флоту, а является приданными силами), который считается одним из первых, предположительно, поврежденных кораблей с начала войны и который с тех пор уже появлялся на морских парадах.

В этот раз в параде участвовало также несколько кораблей из „дружественных“ стран — два китайских судна, одно из Алжира и одно из Индии в Петербурге, еще два китайских корабля во Владивостоке.

В довоенном 2021 году в параде в Петербурге участвовали три иностранных корабля — из Индии, Ирана и Пакистана.